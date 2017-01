Alli og Alli - Tottenham stoppet Chelsea

(TOTTENHAM-CHELSEA 2-0) Dele Alli (20) hoppet høyest to ganger og danske Christian Eriksen (24) la to perfekte målgivende pasninger til sin engelske lagkamerat da hjemmelaget endte Chelseas nær enestående seiersrekke.

– Det er stort. Garderoben summet (av glede) nå. Vi krympet gapet. Det er en fantastisk følelse. Publikum drev oss frem, og vi kjempet hvert minutt. Men vi må ikke ta av, som vi gjorde forrige sesong, sier matchvinner Dele Alli til TV 2s Kasper Wikestad etter kampslutt.

– Vi tok ikke vare på sjansene våre. De scoret to like mål. Etter det andre var kampen over. Det er synd, men dette tapet kan ikke sammenlignes med de vi hadde i september. Da var vi ikke ett lag, det er vi nå, sier Chelsea-manager Antonio Conte.

Dermed rykket Tottenham Hotspur opp til 3. plass i Premier League-tabellen, henholdsvis syv og to poeng bak Chelsea og Liverpool - alle etter 20 kamper.

– Vi fortjente det. Vi spilte veldig, veldig bra. En god teknisk og smart kamp. Det gjør oss «happy», sier Christian Eriksen i et intervju i TV 2s Premier League-sending.

Hazard først ute



– Det er alltid bra å ha spillere i boksen. Hvis han fortsetter, vil det bli en god sesong, tilføyde den teknisk slepne dansken om Dele Alli - antakelig kveldens understatement.

Og 515 dager siden Dele Allis Premier League-debut, ifølge statistikk publisert av TV 2.

Hvis du ikke var klar over det før London-oppgjøret på Tottenhams hjemmebane, White Hart Lane: Chelsea kunne sette rekord med sin eventuelt 14. seier. Bare Arsenal (2001-02) har klart det i Premier League. Men ikke i én og samme sesong, som italienske Antonio Contes mannskap hadde sjansen til nå.

Ellers? Argentinske Mauricio Pochettinos menn med solid ballast; fire seirer på rad og historisk godt grep på Chelsea, som bare hadde én seier på de 10 siste kampene i hulen til Harry Kane & co - før start altså.

Den tok Tottenham tak i umiddelbart. Men det var gjestenes Eden Hazard som, ved god hjelp av mangelfull offsidestruktur i Spurs' såkalt bakre firer (en treer), fikk den første skikkelige sjansen til å score.

Belgieren brente til på halv volley med venstre ben, men det ble kanskje for mye skinnlegg? Skuddet fra 12 til 13 meter passerte keeper Hugo Lloris' venstre stolpe med god margin.

TOK AV: Dele Alli var helt overlegen - på denne måten - da han scoret Tottenhams to mål. Foto: Alastair Grant , AP

Costas misnøye



Med fire minutters mellomrom kom Chelseas spanske Pedro Rodriguez (29) i søkelyset. Først da han i 18. spilleminutt tvang dommer Martin Atkinson til å trekke et gult kort opp fra brystlommen. Bemerkelseverdig all den tid Pedro var tilbake på banen etter å ha sonet en utestengelse for å ha pådratt seg fem gule kort.

Deretter da han ble forsøkt spilt frem innenfor Tottenhams sekstenmeter av lagkamerat Diego Costa. Pedro var åpenbart ikke med på notene. Costas pasning var god, med Pedro svake spilleforståelse fikk den til å virke dårlig. Det likte ikke storvokste Costa noe særlig. Gestikuleringen og «diskusjonen» som fulgte mellom de to understreket sistnevntes misnøye (med Pedro, altså).

I mellomtiden hadde Tottenhams Danny Rose (26) og Christian Eriksen (24) satt Chelsea under press ned mot venstre cornerflagg. Rose snublet, reiste seg og ballen havnet hos dansken. Innlegget var «en farlighet», men langt fra så farlig som samme Roses frispark 15 minutter senere.

Chelseas Gary Cahill (31) var fullstendig ute å sykle på «sin» venstre kant, så seg nødt til å rive Eriksen ned bakfra og ble belønnet med kampens andre gule kort. Rose vred ballen på tvers langt over mot Dier i enden av rekken av blå og hvitkledde spillere. Han trøkket til med et kraftfullt støt da ballen falt ned på hodet hans.

Venstre kryss



Hvis det ikke var for Thibaut Courtois (24) ville det stått 1-0. Redningen med en arm, eller knyttet neve, fra Belgias landslagskeeper var fabelaktig.

Matchens første scoring var han imidlertid ikke i nærheten av å stoppe.

Bamidele Jermaine Dele Alli, eller bare Dele (188 cm høy), hang nærmest i luften i det Christian Eriksen flippet ballen inn fra høyre mot venstre (igjen). Timingen - innlegget og engelske Deles sats en meter til venstre for straffesparkmerket - var perfekt.

Ballen gikk strak vei fra 20-åringens manke og inn bak Thibaut Courtois, inn i målburets venstre kryss. Dele tok helt av igjen og fikk gult kort for feiringen av 1-0 i 46. spilleminutt - men fremdeles i 1. omgang.

Diego Costa var pokker så nær ved å utligne allerede etter et par minutter i 2. omgang: En markkryper mot Lloris høyre stolpe. Glimrende redning, men straks nytt Chelsea-trøkk. Hazard; ny stor målsjanse ved motsatt stolpe.

– En enorm start på 2. omgang, analyserte Erik Thorstvedt fra TV 2s ekspertstudio etter kampslutt.

Skulle det ha vært straffe etter Dembélés felling av Victor Moses (26)? Nei, han ble felt, men på utsiden av den avgjørende krittstreken på vei inn i «boksen». Dessuten vinket Atkinson det hele av.

Ulykkelige Conte



Da Dele Alli steg til værs igjen, var det imidlertid ingenting å lure på.

The Master of Innlegg, Christian Eriksen, «fant» Dele Alli nede ved Thibaut Courtois høyre stolpe: Dele Allis syvende mål i løpet av de (snaut) fire siste kampene; for en type, for en spenst og for en målmaskin.

2-0 i 54. spilleminutt.

Antonio Conte satte inn Willian, ut med Marcos Alonso. Conte hoppet og hoppet på sidelinjen, i fortvilelse over at Christian Eriksen lot til å bli gitt all verdens tid i posiosjoner der han helst skulle hatt en oppasser i baklommen.

– Vi er klar over at Chelsea fortsatt er noen poeng foran. Men dette var et stort første skritt, sier Christan Eriksen.

11 minutter før ordinær spilletids slutt kom Cesc Fabergas inn for N'Golo Kante, deretter Michy Batshuayi inn for Moses. Men det var (hmmm) Dele Alli som så å si gikk på vannet da han ble tatt av banen fem minutter før slutt, til voldsom applaus fra et strålende opplagt publikum på White Hart Lane.

De reiste seg alle som en, og Chelsea-manager Antonio Conte var tilsvarende ulykkelig. Det var Tottenhams match, og mest av alt Dele Allis stor forestilling.