Alle de siste overgangene i Premier League

Alex Oxlade-Chamberlain (24) og Serge Aurier (24) er de foreløpig største kjøpene i Premier League på overgangsvinduets siste dag.

Det smalt virkelig i Ligue 1 på overgangsvinduets siste dag, da PSG sikret seg Kylian Mbappé.

I Premier Legue har det gått noe roligere for seg, men noen store overganger er det blitt.

Samtidig står noen spørsmål fortsatt ubesvart:



•Hvor i verden befinner Riyad Mahrez seg?

• Blir Davide Zappacosta Chelsea-klar?

Mye tyder på at svaret på det siste spørsmålet er ja før midnatt, mens det er større usikkerhet rundt Mahrez, som har forlatt Algeries landslagssamling.

Saken oppdateres så fort flere overganger bekreftes.

Disse er bekreftet

Av bekreftede overganger i Premier League-klubbene, er tre spesielt verdt å merke seg.

Overganger på deadline day: Nikola Vlasic - Hajduk Split til Everton

Kyle Jameson - Chelsea til West Bromwich

Serge Aurier - PSG til Tottenham

Alex Oxlade-Chamerblain - Arsenal til Liverpool

Renato Sanches - Bayern München til Swansea (lån)

Nahki Wells - Huddersfield til Burnley

Gianelli Imbula - Stoke til Toulouse (lån)

Orestis Karneziz - Udinese til Watford (lån)

Nampalys Mendy - Leicester - Nice (lån)

Bojan Krkic - Stoke til Alaves (lån)

Lucas Perez - Arsenal til Deportivo (lån)

Molla Wague - Udinese til Watford (lån)

Den franske høyrebacken Serge Aurier, godt kjent for å havne i bråk, ble klar for Tottenham torsdag. Tottenham solgte tidligere i sommer Kyle Walker til Manchester City, og Aurier blir en direkte erstatter for ham.

I tillegg tok Alex Oxlade-Chamberlain turen fra London og Arsenal til den røde delen av Liverpool.

Liverpool-trener Jürgen Klopp avslørte at han har holdt et øye med den engelske 24-åringen siden 2014. Overgangssummen skal ifølge britiske medier ligge på i underkant av 350 millioner kroner.

I Wales har Swansea gjort et spennende kjøp. Portugals gullkalv fra 2016-EM, Renato Sanches, har forlatt Bayern München.

Nå blir han å se i hvitt for Swansea ut sesongen, på et låneopphold.

Om Sanches: Vidunderbarnet som sviktet

Sommerens dyreste overgang så langt er Manchester Uniteds kjøp av Romelu Lukaku.

Se faktaboks for alle overgangene til Premier League-klubber på overgangsvinduets siste dag.