Alexis Sánchez med «Bendtner-assist» da Arsenal lekte seg med Brighton

Det er nok heller tvilsomt at Arsenal-stjernen Alexis Sánchez så Rosenborgs 3-1-seier mot Vardar torsdag, men chileneren så likevel ut til å ha latt seg inspirere av Nicklas Bendtner da han mot Brighton serverte Alex Iwobis 2-0 scoring mot Brighton.

For 56 minutter ut i kampen driblet han seg lekent mot venstre i gjestenes felt, før han helt uten forvarsel hælklakket ballen inn til en fri Iwobi.

21-åringen takket servitøren med å banke ballen opp i lengste kryss.

– Jeg trodde ikke Alexis kom til å finne meg, men det er så god han er. Han er i stand til å gjøre hva som helst. Å ha øyne i bakhodet og hælsparke til meg var utrolig, sier Iwobi til Sky Sports etter kampen.

Tre dager tidligere hadde Arsenals bortkomne sønn, Nicklas Bendtner (29), begeistret Lerkendal-publikummet med en like frekk vriant.

En drøy time ut i Rosenborgs Europa League-kamp hjemme mot Vardar viste dansken klasse da han vendt bort fra mål hælpasset fri Vegard Eggen Hedenstad, som alene med keeper satte inn trøndernes tredje scoring for kampen.

Monreals første på Emirates

Før Sánchez viste hvor frekt fotball kan spilles, hadde Nacho Monreal sendt hjemmelaget i ledelsen mot nyopprykkede Brighton.

En Arsenal-kanonade mot gjestenes mål, som innholdt minst én redning på strek, endte med at Monreal fikk stå fri i feltet og banke inn 1-0 med høyresleggen etter 16 minutter.

Selv om Arsenal kunne krysse av flest sjanser og skudd i kampprotokollen, var gjestene langt fra ufarlige.

De første minuttene etter 1-0-målet presset de regelrett Arsenal tilbake, og 23 minutter ut i kampen kunne det godt stått 1-1. Da smalt det fra Solly March etter en lur frisparkvariant, men Petr Cech kunne konstatere at ballen traff stolpen, ikke nettet.

Men etter Iwobis 2-0-scoring var det liten tvil, på tross av noen spredte Brighton-sjanser: Arsenal var det sterkeste laget, og Wengers menn kunne juble for sin fjerde serieseier på fem kamper siden det sure 0-4-tapet for Liverpool i slutten av august.

– Etter Liverpool-kampen snakket vi om at vi ikke ville spille slik. Laget reagerte, og nå spiller vi mer kompakt, vi forsvarer oss med alle spillerne, sier målscorer Monreal etter kampen.

Wenger-rekord

Etter søndagens seier kunne Arséne Wenger henge nok i skalp i sitt etter hvert svært velfylte belte. For franskmannen har nå slått 45 forskjellige Premier League-lag som Arsenal-manager, og har dermed gått forbi Alex Ferguson.

Da skotten ga seg som Manchester United-manager i 2013, hadde han slått 44 Premier League-lag.

Nå kan ingen managere skilte med flere PL-skalper enn Wenger, selv om ikke minst Ferguson kan vise til mer edelt metall i pokalskapet.

