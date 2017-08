Aguero nekter for anklagelser etter dramatisk City-seier

(Bournemouth – Manchester City 1-2) Raheem Sterling feiret på seg rødt kort ti minutter på overtid, mens Sergio Aguero anklages for slag mot en vakt.

Sterling sikret seieren for City ni minutter på overtid - før han løp forbi vaktene og feiret. Det førte til at han ble utvist av dommer Mike Dean.

– Jeg skjønner ikke avgjørelsen. Forhåpentlig kan de ringe meg og forklare hvorfor, er Pep Guardiolas klare melding i retning dagens kampleder, via BBC etter det røde kortet til Sterling.

I KLAMMERI: Sergio Aguero i het diskusjon med en vakt etter 2-1-seieren. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Etter kampen skriver Daily Mail at Sergio Aguero anklages for å ha slått en vakt. Vakten skal ifølge avisen ha gitt forklaring om situasjonen til politiet, og vakten skal ha sagt at Aguero slo en eller flere vakter. Dermed risikerer argentineren etterforskning og i verste fall straff.

Daily Mail mener at det skal finnes video av situasjonen.

Selv benektet Aguero sin skyld:

– Jeg vet ikke om publikum løp til Raheem eller om han løp deres vei. Det var for mange følelser å kontrollere, sier City-kaptein Vincent Kompany om utvisningssituasjonen etter seiersmålet.

– Galskap



Guardiola og Kompany var imidlertid storfornøyd med å ha tatt med seg tre poeng fra Vitality Stadium.

SENDT AV: Citys Raheem Sterling får sitt andre gule og dermed marsjordre fra dommer Mike Dean på overtid i bortekampen mot Bournemouth. Foto: Glyn Kirk , AFP

For samtidig som stjernegalleriet stanget og stanget mot «lille» Bournemouth i over en time, hadde vertene – anført av en meget opplagt Joshua King – store muligheter de også. Nordmannen kunne blant annet sikret 2-1 etter en time, men traff stolpen.

– Å vinne i siste minutt er alltid spesielt. Det var en tøff kamp. Det er alltid vanskelig mot Bournemouth. De slår mye langt og er opptatt av dødballer, men vi kom oss inn i kampen. Vi forsøkte hele tiden. Avslutningene våre var ikke gode, men vi «er der», sier Guardiola.

– Galskap. Det første jeg sa til Benjamin Mendy og Bernardo Silva (nye City-kjøp) var «velkommen til Premier League». Jeg synes vi spilte bra, slik vi gjorde mot Everton. Vi scoret ikke på sjansene, men vi har store, raske og sterke spillere og da kan alt skje. Vi fortjente å vinne, men de gjorde det tøft for oss, oppsummerer City-kaptein Vincent Kompany det høydramatiske oppgjøret lørdag ettermiddag, overfor Sky Sports.

FULLT KAOS: Raheem Sterling og City-spillerne stormet forbi vaktene på stadion for å feire med egne fans. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Drømmescoring



De mange endringene Guardiola gjorde på laget fra sist kamp mot Everton så ut til å prege de lyseblå i innledningen. Bournemouth la nemlig et voldsomt trykk på gjestene.

Et snaut kvarter ut i omgangen fikk de også betalt.

En City-klarering havnet nemlig ute til venstre i beina til Charlie Daniels. I stedet for å bruke én berøring på å legge til rette – eller slå et innlegg – valgte hjemmelagets venstre vingback å skyte på direkten. Det er en avgjørelse han ikke angrer på. Skuddet fra spiss vinkel var så hardt og presist at ballen føk via tverrliggeren og rett i keeper Edersons lengste hjørne.

– To keepere hadde ikke reddet det skuddet der. Det må være hans peneste mål i karrieren, kommenterte TV 2s Simen Stamsø Møller.

Jesus svarte



Hjemmelaget var nær å øke ledelsen ved Jermaine Defoe kort tid senere. Men da den sjansen ble misbrukt, startet City-maskineriet å rulle for fullt.

Guardiolas menn viste også hvor effektive de kan være bare sjansen byr seg. Et frispark ble tatt hurtig inne på Bournemouths halvdel. Etter et par trekk viste David Silva frem hovmesterblikket og sendte Gabriel Jesus alene igjennom med keeper Begovic. Spissfunnet gjorde ingen feil inne i 16-meteren og utligningen var et faktum.

Jesus, Fernandinho, Bernardo Silva og Danilo kunne alle sørget for City-ledelse før dommeren blåste av, men klarte ikke overliste en svært god Begovic i Bournemouth-buret.

I den andre omgangen bølget kampen frem og tilbake. Det som kunne se ut som et utkjørt Bournemouth-mannskap før pause, hadde plutselig fått energien tilbake etter hvilen. Bortsett fra Kings kjempesjanse og et stolpetreff fra Citys Nicolas Otamendi uteble de store sjansene, helt frem til Sterling dukket opp på overtid av overtiden.

– Vi trodde vi hadde ett poeng i lomma. Vi hadde sjanser til å vinne også. Jeg er skuffet på vegne av spillere og supportere, sier Bournemouth-manager Eddie Howe til BBC.