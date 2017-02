(Bournemouth - Manchester City 0-2) Sergio Agüero (28) har vært henvist til City-benken i det siste, men da stjerneskuddet Gabriel Jesus (19) ble satt ut av spill benyttet argentineren muligheten.

– Agüero er en verdensklasse-spiller, han er alltid farlig foran mål når han spiller, sa Raheem Sterling til Sky Sports.

Brasilianske Gabriel Jesus har vært en åpenbaring for Manchester City den siste tiden. Mot Bournemouth mandag fikk han bare 15 minutter før han gikk av banen med en ankelskade, inn kom mannen han har henvist til benken i det siste: Sergio Agüero. Og innbytteren var svært delaktig i at Manchester City kunne dra fra sørkysten med full pott.

Sterlings favorittmotstander

For de lyseblå var det beste laget på besøk hos Joshua King & Co. De skapte definitivt flest sjanser. Etter 27 minutter fikk vi en forsmak på hva som var i ferd med å skje da et lekkert angrep endte opp hos Raheem Sterling, men et Bournemouth-bein fikk avverget skuddet - i stolpen og ut.

Men to minutter etterpå var den påkostede engelskmannen frempå igjen. Leroy Sané la inn fra venstresiden, nok en gang kastet en Bournemouth-spiller frem en fot, ballen gikk mot bakerste stolpe der Sterling enkelt kunne sende City i føringen.

Det var kanskje ikke helt tilfeldig at han scoret denne kvelden. Målet var Sterlings femte Premier League-mål mot Bournemouth, det meste han har av alle lagene i ligaen, ifølge statistikkguruen Opta Joe.

– Jeg tenker ikke på sånt. Jeg prøver alltid å komme på scoringslisten, jeg trenger å score flere mål, sa Sterling.

Vår landslagsspiss trodde han hadde utlignet rett etterpå. Avslutningen var pen, men dommeren gjorde rett da han dømte frispark mot King, som rev ned City-stopper John Stones i forkant.

Sterling til Agüero

Bournemouth startet andre omgang friskt. Likevel forsvant all spenning da Sterling fant åpningene fra venstrekanten, dro seg innover og la inn foran mål. Der stupte Agüero frem med høyrebeinet og fikk lirket ballen i nettet. Det er mulig målet vil bli regnet som et selvmål ettersom det gikk via foten til Tyrone Mings.

SKADET: Gabriel Jesus måtte gi seg etter 15 minutter. Her med David Silva. Foto: Peter Nicholls , Reuters

Agüero jublet uansett, City-legenden har hatt noen tunge og uvanlige uker på benken etter ankomsten til Jesus. Nå kan han få etterlengtet spilletid hvis skaden til den brasilianske 19-åringen er alvorlig.

City burde vunnet med enda flere mål. Det endte 2-0, Citys tredje strake seier og laget klatrer til 2. plass på tabellen, åtte poeng bak Chelsea.

Saken oppdateres!