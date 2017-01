Agüero reddet City etter ny Fernandinho-utvisning

(Manchester City-Burnley 2-1) Med sitt tredje røde kort på sine seks siste kamper bidro Fernandinho (31) til at Manchester City-fansen fikk mer nerver enn de hadde trodd mot Burnley. Sergio Agüero (28) ble ikke overraskende redningsmannen.

0 Manchester City 0 Burnley

Agüero startet på benken, men kom inn for Kelechi Iheanacho i pausen da stillingen var 0-0 i hjemmemøtet med Burnley. Da var også City redusert til ti mann etter at Fernandinho hadde taklet Johann Berg Gudmundsson voldsomt etter en drøy halvtime, og dommer Lee Mason viste midtbanespilleren det røde kortet.

Den 31 år gamle brasilianeren fikk rødt kort i Champions League-møtet med Borussia Mönchengladbach 23. novemer. Da var det for øvrig to gule kort. Men i skandalekampen mot Chelsea i begynnelsen av desember var det direkte rødt etter strupetakene på Cesc Fabregas.

Til tross for at de hadde én mann mindre på banen tok Manchester City ledelsen etter 58 minutter da Gael Clichy sørget for noe så sjeldent som en scoring. Etter 58 minutter overlistet han Tom Heaton med sitt tredje ligamål på over 300 kamper for Arsenal og Manchester City.

STYGT: Fernandinho dundrer inn i Burnleys Johann Berg Gudmundsson, og blir belønnet med det røde kortet. Hans trede på kort tid. Foto: Oli Scarff , AFP

Fire minutter senere var det Agüero sin tur. Raheem Sterling forsøkte å runde Heaton, men mistet ballen. Den havnet hos Agüero som på herlig vis fikk ballen i nettet fra skrå vinkel.

Med 2-0 så det ut til å bli enkelt for Manchester City den siste halvtimen, men så rotet Claudio Bravo det til etter en corner. Ben Mee klinket til, og ballen gikk via tverrligeren og noen millimetere over streken. Mållinjeteknologien slo fast at scoringen skulle godkjennes, og det ble noen spennende sluttminutter.

Michael Keane og Andre Gray var vær utligning, men manager Pep Guardiola kunne konstatere at det ble tre poeng igjen på Etihad Stadium. Manchester City er på tredjeplass, men kan tas igjen av både Arsenal og Tottenham dersom de vinner sine kamper denne runden.