Agüero-milepæl i komfortabel Manchester City-seier

(Sunderland - Manchester City 0-2) Sergio Agüero (28) og Leroy Sané (21) skaffet Manchester City alle poengene på Stadium of Light.

Med søndagens seier mot tabelljumbo Sunderland tok Manchester City seg forbi Liverpool og inntok 3. plassen på tabellen med 55 poeng, ett poeng bak Tottenham, som tidligere søndag vant 3-2 over Everton. Manchester City har i tillegg én kamp til gode.

Men det kunne fort blitt annerledes.



Stolpe ut og stolpe inn



Det var nemlig Sunderland som var nærmest i første omgang. Den 34 år gamle ringreven Jermaine Defoe sendte nesten hjemmelaget i føringen med et langskudd som traff stolpen.

På tampen av omgangen sendte Manchester City-spissen Sergio Agüero de lyseblå i føringen. Bortelaget rullet opp, kaptein for dagen David Silva sendte Raheem Sterling gjennom, som fant Agüero, som deretter fant nettmaskene.

Det var Agüeros femte scoring på fire forsøk på Stadium of Light, og hans scoring nummer 50 på bortebane i Premier League. Det har bare 20 spillere klart før ham. Argentineren trives mot Sunderland.

Og mens det var stolpen ut for Defoe og Sunderland, var det stolpe inn for Pep Guardiolas menn.

I andre omgang inntok Silva sin vandte hovmesterrolle, da han serverte Leroy Sané, som doblet Manchester Citys ledelse med en avslutning som gikk via stolpen og i mål. Det var Silvas assist nummer 62 siden debuten i 2010, og Sanés sjette scoring på åtte skudd på mål.

– Vi må beholde troen. Vi vet at de siste to-tre månedene av sesongen er de viktigste. Vi er i god form, sa Silva etter seieren.

Nedrykksspøkelset puster Sunderland i nakken



David Moyes har mange gode minner fra møter med Manchester City. På tolv hjemmekamper mot de lyseblå har han bare tapt to ganger, mens det har blitt syv seiere og tre uavgjort.

Han klarte ikke å forbedre den gode statistikken i dag, dog. Istedet ble det Sunderlands tap nummer 18 for sesongen. De har likevel god kontakt med lagene over dem, da det bare er tre poeng opp til trygg grunn.

Den 27. Premier League-runden er nesten over. Den avsluttes med et London-derby mellom West Ham og Chelsea mandag kveld.