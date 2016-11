Agüero-dobbel reddet Manchester City

(Burnley - Manchester City 1-2) Burnley kjempet Manchester City lenge ut av stilen, men Sergio Agüero (28) fikset seier til de lyseblå.

Før kampen mot Burnley hadde den argentinske magikeren scoret mot 28 av 30 lag han har spilt mot i Premier League. Burnley var en av to han ikke har scoret mot. Han fikk en ekstrem enkel jobb med å rette opp nettopp det. Etter klabb og babb i feltet triller ballen perfekt til den argentinske magikeren som med en lang tå tuppet inn utligningen. Og scoring nummer to var, om mulig, enda lettere.

Manchester City holdt presset oppe etter at Yaya Touré gikk i bakken. Fernandinho tok ballen ned til dødlinja og slo steinhardt inn i feltet. Agüero løpte bare mot mål og ballen traff leggen hans og trillet i mål.

– Han blir jo bare skutt på. Det er hans tiende for sesongen, ler Brede Hangeland i TV 2-studioet etter kampen.

Det så derimot ut at det kunne bli en tung kveld for Agüero og resten av City-mannskapet som ble kjempet helt ut av stilen i åpningen på Turf Moor. Det var langt fra ufortjent da Dean Marney banket inn ledelse til hjemmelaget etter et drøyt kvarter.

Burnley startet best

32-åringen, som ikke har scoret i Premier League på syv år, hamret til fra rundt 20 meter etter at ballen falt til han. Ikke nok med at det var hardt, skuddet var også plassert helt nede i hjørnet og City-keeper Claudio Bravo kunne ikke gjøre noe annet enn å se på at ballen gikk i mål bak han.

Yaya Touré, som hadde en fantastisk kamp mot Crystal Palace forrige runde, og resten av City-mannskapet virket umotivert mot Burnley. Pep Guardiola hadde gjort flere endringer på laget som spilte uavgjort borte mot Borussia Mönchengladbach i midtuka. John Stones og Ilkay Gundogan ble hvilt og var ikke en gang med i troppen. Kevin de Bruyne, Jesus Navas og David Silva ble alle henvist til benken.

Burnley var nær utligningen på slutten. Først bommet Bravo da han skulle ut å bokse. Så på innkastet i situasjonen etterpå, ble ballen stusset videre til Ashley Barnes som tvang Bravo til en god redning med et herlig brassespark.

Av 30 lag Agüero har møtt i Premier League er det nå bare Bolton han ikke har scoret mot. Så argentineren håper nok at Championship-klubben kommer seg opp på øverste nivå igjen snart så han kan fullføre rekken.

