Podolski med drømmescoring i avskjedskampen

(Tyskland-England 1-0) Lukas Podolski (31) fikk en verdig avslutning på sin landslagskarrière og kronet det hele med en helt vanvittig scoring.

Etter 69 anonyme minutter med kapteinsbindet rundt armen fikk Lukas Podolski ballen i mellomrom etter pasning fra Toni Kroos.

Tre sekunder senere satt ballen limt i vinkelen.

Podolski vendte opp, klemte til med venstreslegga og hamret ballen i krysset. På skikkelig Podolski-vis.

Scoringen var en verdig avslutning på en eventyrlig landslagskarrière for 31-åringen, som fikk frem det bredeste gliset til Joachim Löw på lang tid etter scoringen.

Kapteinen kronet avskjedskampen med et kremmerhus av de sjeldne, og etter 83 minutter, da han ble byttet ut, fikk han - naturlig nok - stående ovasjoner av samtlige tilskuere og spillere som hadde møtt opp på Signal Iduna Park.

Scoringen var hans 49. på 130 landskamper. Han er på tredjeplass på både toppscorerlisten og antall kamper spilt for det tyske landslaget. På toppscorerlisten ligger Miroslav Klose (71 mål) og Gerd Müller (69) foran, mens bare Lothar Matthäus (150) og Klose (137) har flere kamper.

Å få avskjedskamper i Tyskland har vært en tradisjon i mange år. Lothar Matthäus fikk det i 2000, Oliver Kahn i 2008 og Bastian Schweinsteiger i 2016. I kveld var det Lukas Podolski sin tur.



VELFORTJENT HYLLEST: Lukas Podolski fikk sin velfortjente hyllest før kampen. Foto: AFP

Seieren over England var Lukas Podolskis 130. og siste landskamp for Tyskland. Siden debuten i 2004 har han notert seg for 130 landskamper, 49 mål, en tittel fra VM i 2014, i tillegg til en andreplass i EM 2008 og to tredjeplasser fra VM 2006 og 2010.

Podolski, som gjorde et noe uortodoks klubbvalg ved å gå fra Galatasaray til Vissel Kobe i Japan etter denne sesongen, fikk avslutte sin eventyrlige landslagskarriere med kapteinsbindet rundt armen.

31-åringen hadde flere skuddforsøk på Signal Iduna Park, men den fryktinngytende venstreslegga til Galatasaray-spilleren var ikke fininnstilt for kvelden. Frem til det 69. minuttet.

Drømmetreffet sørget for at Tyskland vant privatlandskampen 1-0.

Seieren betyr at Tysklands gode rekke når de spiller i Dortmund fortsetter: de har kun tapt én av de siste 19 kampene de har spilt i byen. Tapet kom for Italia i VM i 2006.

England best de første 45



England gikk ut i en frekk 3-4-3-variant, med Michael Keane som den ene av tre stoppere. Keane ble med det den første Burnley-spilleren siden Martin Dobson i 1974 til å starte en landskamp for England. Også Jake Livermore fikk sin debut.

Selv om flere eksperter mente den engelske startelleveren var en av de verste i moderne tid, var det de blåkledde som var det beste laget i den første omgangen.

Adam Lallana var nærmest etter en drøy halvtime. Han kom han alene med Marc-André ter Stegen, men avslutningen fra Liverpool-spilleren gikk i stolpe og ut.

Det skjedde ikke så voldsomt mye i løpet av de 90 minuttene på Signal Iduna Park. Tempoet var lavt og feilpasningsprosenten var høy.

Men det gjorde ikke så mye. Podolski fikk en verdig avskjed på en eventyrlig landslagskarrière og kronet den med en vanvittig scoring. Det måtte jo bare skje.