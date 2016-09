Perry: Besøkte 16 europeiske klubber for å gjøre norsk fotball bedre

Per Joar Hansen (50) har besøkt 16 europeiske klubber, pluss det islandske fotballforbundet, det siste året. Han mener det er masse norsk fotball kan lære. Hansen deler gjerne funnene sine med norske klubber - om de ønsker det.

– Utgangspunktet for meg var: Hvordan gjøre de beste spillerne bedre? Hvordan få ut maksimalt av de forskjellige spillernes potensial. Mange av de nasjonene Norge spiller mot, har langt flere mennesker og mer penger enn oss. Derfor må vi være best på inovasjon (tenke nytt og smart). Og vi må være åpne for å lære av andre, sier den tidligere Rosenborg-treneren til VG.

GJESTFRI: Stuart Pearce i Nottingham Forest var en av de Per Joar Hansen besøkte det siste året. - Kul type, sier Hansen - som fikk være med på absolutt alt Forest-spillere og ledere gjorde. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

16 klubber i sju land

Utsendt av Norsk Toppfotballsenter, startet Hansen jobben med å besøke 16 klubber i Europa.

* Valencia og Real Sociedad i Spania.

* Nottingham Forest i England.

* Legia Warszawa i Polen.

* Ajax og Heerenveen i Nederland

* Malmø FF, AIK, IFK Göteborg, Häcken og Brommapojkerna i Sverige.

* FC København, Brøndby og Midtjylland i Danmark.

* Stjernan og Breidablikk - pluss det islandske fotballforbundet, i Island.

I tillegg har Hansen besøkt ni av 16 klubber i Tippeligaen, med spesiell vekt på Stabæk og Bodø/Glimt.

Forskjell på folk

– Noe av det jeg kan konkludere med, er at bevisstheten til spillere og ledere er til stede på et vis som er større enn dem selv. Det går på oppdragelse, på dannelse, på stil - og på kvalitet i treningene.

Hansen billedlegger: – Over alt hvor jeg reiste, ble jeg hentet, håndhilst på, tatt hånd om. I Norge kan du risikere å bli glemt, og når du dukker opp i klubblokalene så kan det bli sagt «å... var det i dag du skulle komme...?»

Min konklusjon er at hvis utlendingene er bedre på dette også, da får vi det vanskelig. For å få gode fotballspillere er det utrolig viktig å utvikle hele mennesket. Det handler om å oppdra mennesker, mener «Perry».

Sterk identitet

Hansen, som har trent både Sundsvall, Ranheim, Aalesund, Rosenborg, og som fikk det norske U-landslaget til EM i 2013, sier ikke dette for å henge ut noen. Det er bare en av mange observasjoner.

Hva kan vi lære? Seks punkter fra Per Joar Hansens studie - om hva norsk fotball kan lære av besøkene hans i europeiske klubber:

1. Kvalifiserte trenere fra spillerne er fem år og oppover. Høyskoleutdannet. 2. De begynner tidlig. Breidablikk har 40 unger i alderen 3-5 år på fotballtrening én gang i uka. 3. De beste spiller med de beste, fra U-8-9. 4. Ingen fedre trener sine barn. 5. Foreldre får ikke stå inne på treningsfeltet. 6. De er i garderoben fra de er 7-8 år. Lærer seg «garderobekultur».

– Identiteten til alle disse klubbene er veldig sterk. De vet hvem de er. Det jobbes systematisk, klubbene har mange utviklingsledere som har vært der i mange år, sier Hansen - og så kommer han med noe av det viktigste:

– Vi må høyne statusen det er å trene barn og ungdom. Der ligger noe av det viktigste. I mange av klubbene jeg besøkte hadde rutinerte trenere de aldersbestemte lagene. De hadde kanskje hatt A-laget, men nå trente de 12-åringene. Men det handler om prioritering. I mange av klubbene er ikke foreldrene velkomne på treningene. De må vente utenfor, forteller Per Joar Hansen.

RUTINERT: Foppe de Haan. Foto: Olaf Kraak , Afp

Tilfellet Foppe

Han snakket blant annet med Foppe de Haan (72), som bygde opp Heerenveen. Hansen forteller en historie som forteller mye:

– Foppe og styreformannen var sammen om å bygge klubben i 20 år. Ingen spillere ble kjøpt om ikke begge var enige. Kona til styreformannen var ex-landhockeyspiller og interessert i cornertrekk. Hun var også på alle kamper, og i en sesong scoret Hereenveen lite dødball mål. Så kona skrev forslag til forbedring på servietter og gav til sin mann, som igjen gav dem til Foppe. Han ville ikke ta i mot/instrueres av kona, og nektet å gjøre noe ut av forslagene

Utover høsten var de ikke i nærheten av å score på dødball , så Foppe begynte å se på seviettene, og trente inn forslagene. På slutten scoret de åtte-ni dødballmål på grunn av styreformannens kone.

Moralen er: Lytt til forslag, sier Per Joar Hansen.

Kan verdens beste spiller komme fra Norge? Seks spørsmål som Per Joar Hansen mener de ansvarlige for norsk fotball bør svare på:

1. Er vår idrettsmodell god nok for å utvikle fremtidige landslagsspillere. 2. Hvordan få flere rutinerte trenere til å jobbe med utviklingsarbeid? 3. Hvordan høyner vi statusen hos ungdsomstrenerne? 4. Hvordan ser en topp, internasjonal 8-, 10-, 12-, 14-, 16- og 18-årstrener ut? 5. Hva er en god, motorisk base hos en 12-åring ut? Vet vi det? 6. Har vi kontroll på 16-åringen, som vokser fem centimeter i måneden, og nettopp har flyttet hjemmefra for å gå på videregående og spille fotball?

Viktige funn

Han nevner garderoben som et viktig rom, for unge spillere. Garderobekulturen er undervurdert, er et funnene. I Danmark og Sverige har U-15, U-17 og U-19 egne garderober. Enkelte klubber har også skole vegg-i-vegg med treningsfeltet, så barn enkelt kan trene både før og etter skoletid.

Noen viktige funn:

* Disiplin- alle spillere bærer mål. Alltid sammen.

* Offside i Spania fra 8 år

* Da har de 6-7 års taktisk forsprang på oss.

* Fra 8 år er de opptatt av dødball, offensiv og defensiv, i Spania

* I seleksjonslag har de et A-lag med de beste. Disse er ofte født tidlig på året. I tillegg har de «future team», der spillerne er født sent på året. De største klubbene har ofte to lag av hver.

* Mental trening er en integrert del av treningen fra tidlig alder. Ajax begynner når de er 7-8 år, og lærer seg selvregulering/ mental trening.

45 minutter fra Norge

* Valencia har 5 stk trenere som kun jobber med methodology (metodetrening) . Disse går i tillegg rundt å ser på at trenerne følger lærerplanen.

* I Sverige trener de beste spillerne i Malmø og Gøteborg 3-4 økter i uka, klokken 11.45, med klubbtrenere. Etterpå er det lunsj . Klokken 15 er det trening med laget sitt - i egne garderober. De er hjemme ca klokken 17, og kan gå på kino, kjøre moped og ha kjæreste.

* IFK hadde 12 landslagspillere på U-15 til U-21 på siste landslagsuttak. Malmø hadde 22 stk. Seks av dem er fast på U-17 landslaget som nå er i VM.

* Disse klubbene, sammen med FCK og Brøndby bruker ca 15-17 millioner på sin ungdomsavdeling .

* De er 45 minutter fra Norge med fly.....

Samme som i 2006

– Er vår idrettsmodell god nok, for å utvikle fremtidige fotballspillere? Det er et av spørsmålene Hansen stiller etter besøkene hos 16 europeiske klubber.

– Etter min mening utvikler Norge akkurat de samme spillerne i 2016 som vi gjorde i 2006. Sammenlignet med andre er det ingen endring. Fotball-diskusjoner i Norge er fattige. Vi debatterer sjelden hvordan vi skal bli bedre. Men hvis vi skal nå sluttspill i fremtiden, så må vi finne flere verktøy. Fotballen utvikler seg hele tiden, men på Kick-off før Tippeligastarten får vi stadig høre at alt er så bra, at det nå er så mange talenter.

Men hvordan vi kan bli bedre, det er egentlig det eneste viktige. «Alle skal med» er viktig i norsk fotball. Likevel må vi også våge å diskutere hvordan de beste blir enda bedre. Og det er det jeg har prøvd å finne noen svar på via besøk i klubber som drives veldig godt, sier Per Joar Hansen.