Ut mot behandlingen av Høgmo: – Det går faktisk en grense

Landslagssjef Per-Mathias Høgmo (56) og Norges Fotballforbund har ingen forhåndsavtalt sluttpakke, og må trolig gå i forhandlinger hvis det blir brudd.

– Per-Mathias er et menneske og en ansatt, og hensynet til Per-Mathias må ivaretas. Vi ønsker å sende ut et signal til folk at vi ikke må glemme dette opp i alt som nå skjer. Fotballtreneren skal også ha vern. Noen må bry seg om landslagssjefen også. Dette må faktisk være legitimt, sier Teddy Moen, leder i Norsk Fotballtrenerforening, om situasjonen Høgmo nå befinner seg i.

– Noen vil nok si at en leder som får så godt betalt må tåle dette presset?

– Presset er ikke noe problem. Men man skal ikke akseptere alt. Ytringsfriheten står sterkt, men det må være litt balanse her. Trenerforeningen ønsker å stå opp for landslagssjefen. Det går faktisk en grense, og det sier jeg ikke for å forsvare Per-Mathias.

– Mye av det som avleveres av enkelte medier, noen eksperter og fra enkelte trenere i vårt eget miljø, er langt i overkant, mener Moen.

Les også: Rekdal etter Tsjekkia-tapet: – En svart kveld for norsk fotball

– Eksperter legitimerer heksejakten



TRENERTOPP: Teddy Moen. Foto: Ivar Thoresen, Fotballtreneren

Han sier til VG at han følger med, bryr seg og sender noen tekstmeldinger til Høgmo med positivt og konstruktivt innhold.

– Fotballtrenere under press får sjelden mye sånt. Fotballtrenere får gjerne tommelen ned, sjikane og sågar hatmeldinger, sier Moen.

Han peker også på følelser, negativitet og hat på sosiale medier.

– Det er med å styre opinionen mot en trener, og til slutt blir det umulig å være i en sånn jobb. Alt det negative påvirker arbeidsgiver, spillere, omgivelser og andre trenerkolleger.

Høgmo er under et voldsomt press etter en mislykket EM-play off i fjor, og svake resultater i årets VM-kvalifisering.

– Det vi savner er at det går an å nyansere bildet rundt en trener bedre, og til en viss grad sette seg inn i hvilken type jobb dette er og hvor mange faktorer som en trener IKKE har kontroll på. Her synes vi det er lov til å ha et kritisk blikk på dere i mediene, og såkalte eksperter som legitimerer heksejakten, sier Moen til VG.

Kommentar: Disse syv bør styre norsk fotball

Evaluering på trappene



Forbundsstyret skal nå evaluere landslagssjefen, og det ligger trolig an til tøffe forhandlinger om sluttvederlag hvis NFF skulle ønske å bryte kontrakten. Høgmo har rundt fire millioner i årslønn, og kontrakt til 31. desember 2017.

Ifølge NFFs siste årsrapport har ikke Høgmo (eller noen andre utenfor ledergruppen) noen sluttpakke-avtale:

«Ved fratredelse har to personer i ledergruppen i NFF, under gitte forutsetninger, krav på etterlønn på inntil 12 måneder. Forbundet har ellers ingen avtaler om avgang-/sluttvederlag til spillere, ledere, trenere, ansatte, fotballpresident eller til medlemmer av styret, komiteer eller utvalg ved opphør eller endring av ansettelsesforhold/funksjonstid»

– Vi kan bekrefte at det som står i årsrapporten er korrekt. Utover det ønsker ikke NFF som arbeidsgiver å kommentere innholdet kontrakten. Det er et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik til VG.

Eksperter VG har vært i kontakt med mener det dermed ligger an til forhandlinger – hvis NFF ikke ønsker Høgmo med videre.

– Dette er en klassisk situasjon som man løser med forhandlinger. Forutsatt at NFF ikke har tillit til ham lenger, og vil frigjøre ham fra kontrakten med hensyn til NFFs egne interesser, så vil det stå mot hans individuelle behov for forutsigbarhet og lønn, sier Harald Pedersen i Arbeidsrettsadvokatene.

Les også: Mener landslagssjefen burde gått av på direkten

Hevder Høgmo har «uoppsigelig kontrakt»



Dagbladets kommentator Morten Pedersen har skrevet at Høgmo har en såkalt «uoppsigelig kontrakt».

– Da kan han ikke sies opp. Da må han inn i forhandlinger om kompensasjon, sier idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner, som i sin tid bisto både Nils Johan Semb og Egil Olsen med skreddersydde landslagssjef-kontrakter.

Teddy Moen sier at trenere i enkelttilfeller er avtalt en fallskjerm på forhånd.

– Hvis du har forutbestemt det, så kan man unngå en del støy. Men ikke alle avtaler er sånn, og hvis du skal si opp folk, så må man følge de lover som gjelder. Skal man avslutte en tidsavgrenset avtale før tiden, så må man gå i forhandlinger, sier Moen.

PS! Per-Mathias Høgmo hadde en skattbar inntekt på 3,76 millioner kroner i 2015. Dagbladet har skrevet at lønnen er på rundt 4,2 millioner kroner, etter lønnsøkninger siden ansettelsen i september 2013.