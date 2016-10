Skullerud kritisk til manglende Høgmo-grep

BAKU (VG) Fra kommentatorplass så Tor Ole Skullerud (45) Norges VM-drøm nesten forsvinne, og Per-Mathias Høgmos gamle assistent mener sjefen gjorde feil fra benken.

– Jeg hører han sier banen var ok, men det så ikke slik ut, og derfor synes jeg at vi burde vært mer kyniske og direkte, sier Skullerud til VG utenfor pressekonferanserommet på Olympiastadion.

Da hadde han fulgt Høgmos pressekonferanse etter 1-0-tapet for Aserbajdsjan på bakerste benk, og etterpå fikk han selskap av toppfotballsjef Nils Johan Semb.

I SAMTALE: Tor Ole Skullerud og Nils Johan Semb snakker sammen på pressekonferansen i Baku. Foto: ØYVIND BRENNE , VG

Han avviser VGs humoristiske spørsmål om han der fikk spørsmål om å lede landslaget på tirsdag, når San Marino kommer til Ullevaal.

Semb ville ikke intervjues



Mens Semb svarer nei på VGs spørsmål om et intervju.

Ekspertene mener det er slutt for prosjekt Høgmo nå. Og Skullerud er klar på hva Norge burde gjort:

– Grepene i kampen burde vært gjort før. Ja, vi tok dem etter hvert, og det hjalp litt, men heller ikke etterpå var vi samkjørte, mener Skullerud og fortsetter:

– Jeg ville lagt om til to spisser tidligere, og fokusert på fysikk. Vi så at King og Diomande fikk brukt fysikk i førsteomgangen, og med Alexander Sørloth på benken pluss Jo Inge Berget, som ikke nødvendigvis har så mye styrke, men som er en målscorer som kunne virret litt rundt på topp.

SAMMEN FOR NORGE: Tor Ole Skullerud var tdilgere assistenttrener under Per-Mathias Høgmo. Her var de på benken da Norge tapte for Slovenia. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Og Skullerud er klar på at ett mål aldri ville være nok i denne kampen, ettersom vertene ledet 1–0 etter allerede ti minutter.

– Jeg ville gamblet tidligere. Det sto så mye på spill. Jeg hører Per snakker om balansen og faren for 2-0, men det ville jeg tatt med i regnestykket. For vi trengte tre poeng her. Jeg mener vi burde tatt mer risiko.

– Hvordan synes du Høgmo fremstår?

– Jeg vet litt om hvordan det er å være et slikt press. Jeg synes han svarer klart og tydelig, og at han ikke vil snakke om det mediene ønsker rundt egen stilling synes jeg vi bør ha respekt for. Det er en tøff jobb han har i øyeblikket, svarer Skullerud.

– Hvem synes du bør være landslagssjef mot Tsjekkia og mot San Marino?

– Per-Mathias må lede laget på tirsdag. Utover det, så blir det blytungt med tanke på å komme til VM. Og hva som må gjøres da, får andre svare på, svarer mannen som TV 2-ekspert Jesper Mathisen nylig lanserte som mulig ny landslagssjef.

Høgmo: – Kvaliteten kunne vært bedre



Høgmo svarer slik på VGs spørsmål om valg av strategi, formasjon og kampledelse:

– Kampen blir lik det vi hadde forutsett: At det ble spill mot ett mål etter hvert. Når de får det tidlige målet så gjør det det vanskelig for oss. Vi kommer til mange situasjoner med innlegg, skaper en del sjanser, men kvaliteten kunne vært bedre for å få den uttellingen vi burde. Vi velger et spissbytte, for å få en enda mer markant boks-spiller. Vi legger etter hvert om til to brede backer og 4-4-2 for å få mer trykk inn i boks, da kommer en del sjanser, men det rekker ikke helt inn.

Etter 1-0-tapet i Baku har Norge ingen poeng etter to kamper i VM-kvalifiseringen.