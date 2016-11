Rekdal mener neste landslagssjef må spille Drillo-fotball

Kjetil Rekdal (48) mener den neste landslagssjefen må være en trener som dyrker Drillo-stilen som sendte Norge til himmels på 1990-tallet.

Den tidligere landslagskapteinen vil ikke lansere sitt eget kandidatur overfor VG, men gjør det klart hvilken fotballfilosofi den neste landslagssjefen må ha.

– Vi må spille mer kynisk



– Du må bevege deg mer i retning mot det Egil drev med på A-landslaget. Vi er nødt til å begynne å få resultater. Og Egil var ekstremt god på å få resultater. Vi må spille mer kynisk. Jo lenger vi raser ned på rankingen, jo verre blir det å komme seg opp igjen, sier Kjetil Rekdal til VG.

Per-Mathias Høgmo snakket mye om utvikling gjennom sine tre år som landslagssjef. Den avgåtte Vålerenga-treneren, som nå går over i en sportssjef-stilling, mener det er underordnet på et A-landslag.

– A-landslaget er ikke en utviklingsarena. Det er bare resultater som gjelder, påpeker Rekdal.

– Mange var skeptiske da Egil ble ansatt i sin tid. Han var veldig spesiell. Sær. Ikke A4. Gikk sine egne veier. Men han var tydelig. Han var god til å organisere et lag defensivt og tilhenger av gjennombruddshissig fotball. Vi har masse talent, men mangler gjennombruddskraft i begge 16-meterne. Kanskje må forbundet lete etter en spesiell kar som får et lag til å fungere på tre dager.

Vil ikke lansere seg selv



Selv vil ikke Rekdal lansere sitt eget kandidatur som ny norsk landslagssjef.

– Jeg konsentrerer meg om det jeg holder på med. Jeg har ikke lyst til å spekulere noe rundt det. Nå får forbundet bruke tid på å finne ut hva de vil.

– Forventer du å være en kandidat til jobben?

– Jeg forventer ingenting. De får se på seg selv, hva de har gjort og finne ut hvilken retning de vil gå.

– Har du en drøm om å trene landslaget?

– Tja. Kanskje, kanskje ikke. Det er ikke noe du går og tenker på. Det er en attraktiv jobb for mange. Men det må passe og det må være riktig. Det er sikkert mange som har egenskaper som gjør at du kan trene et landslag.

Med tanke på Norges drastiske fall på FIFA-rankingen er Kjetil Rekdal bekymret for seedingen til neste EM-kvalifisering. Derfor mener han det haster for norsk landslagsfotball å få gode resultater.

– Nå handler det kun om å få resultater. Det blir som en nedrykkskamp. Når Lillestrøm ansatte Arne Erlandsen, la de om stilen. Nå er vi der. Vi må begynne å ta flest mulig poeng. Bygge et grunnlag for neste kvalik. Og hvis du vinner kamper så får du folket med deg også. Da jeg satt på Ullevaal sist, så heiet folk på San Marino. Da er det ille, sier Kjetil Rekdal.

– Derfor må vi tilbake til prinsippene som gjorde at Norge hadde suksess. Du er nødt til å ta et steg tilbake til en del av Drillos prinsipper med et godt forsvarsarbeid og fokus på overganger, tillegger den tidligere landslagsstrategen.

