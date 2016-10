Nord-irsk sluttspurt sørget for at Norge ikke er sist i gruppe C

(Nord-Irland-San Marino 4-0) Nord-Irland scoret tre mål på de siste elleve minuttene. Det sørget for at Norge ikke ligger sist etter to runder i gruppe C.

Det er nok ingenting Per-Mathias Høgmo kommer til å juble voldsomt for, men det er i det minste en bitteliten gladmelding til Norge på tampen av en ellers bekmørk fotballdag. Frem til det var spilt 78 minutter av kampen mellom Nord-Irland og San Marino, lå Norge faktisk på sisteplass i gruppe C.

Men da satte Nord-Irland inn støtet, scoret tre mål og sørget for at Norge så vidt er over San Marino på tabellen i denne VM-kvalifisieringen etter to runder.

Både San Marino og Norge har null poeng etter to kamper.

Norge tapte 1-0 mot Aserbajdsjan lørdag kveld og har minus fire mål i målforskjell. Med tre kjappe scoringer fra Nord-Irland, så har San Marino minus fem mål.

Null-kamp på Ullevaal



Dermed blir det en kamp mellom to bunnlag med null poeng på Ullevaal stadion til VM-kvalifisering tirsdag. Men «glad-meldingen» til en hardt prøvet norsk landslagstrener er at vi er med minste mulig margin bedre enn ett annet lag. Det kan ingen ta fra hverken Høgmo eller de norske landslagsherrene.

Tyskland topper med seks poeng, det har også Norges motstander lørdag, Aserbajdsjan.

Høgmo vil fortsette



VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden mener det er nok nå, og at Høgmo må gå av. Høgmo selv var klar på at det ikke var tid for spørsmål om hans fremtid akkurat nå, likevel forteller han at han vil lede laget mot Tsjekkia 11. november.

Steven Davis (26 min.), Kyle Lafferty (79 min./90 min.) og Jamie Ward (86 min.) sørget for at San Marino tapte og at Norge ikke er nederst på tabellen.