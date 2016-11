Høgmos etterlønn vekker reaksjoner

Per-Mathias Høgmo (56) får full lønn fra Norges fotballforbund ut neste år. Det betyr at eks-landslagssjefen vil få utbetalt over fire millioner kroner etter sin avgang.

Det er Norges fotballforbund som opplyser om dette i en pressemelding onsdag formiddag:

«Høgmo får full lønn i henhold til kontrakt ut 2017. Lønn fra eventuelle andre jobber i idretten i 2017 vil trekkes fra lønnen han har kontraktsmessig krav på av NFF.»

Per-Mathias Høgmo har hatt en årslønn på rundt 3,8 millioner kroner, og med kontrakt ut neste år har han nær 14 månedslønner «til gode» – noe som tilsvarer over fire millioner kroner.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. I løpet av få minutter har en rekke personer – kjente og mindre kjente – gitt uttrykk for hva de mener om at Høgmo vil få utbetalt lønn ytterligere ett år:

Petter Myhre, fotballekspert for TV 2 og tidligere klubbtrener, mener at lønnsutbetalingen til Høgmo er uproblematisk, og at det er slik det må være med tanke på at han som trener er ansatt på kontrakt.

– Det er vesentlige penger. Men jeg er overrasket over at det ikke ligger noen føringer i kontrakten, og da må NFF ta den risikoen. Så enkelt er det, sier Myhre til VG – før han presiserer:

– Jeg mener NFF har ansvaret hvis Høgmo har fått sparken. Det stiller seg annerledes hvis han har sagt opp selv. Da snakker vi tre måneder.

Han er imidlertid spent på hvordan NFF-president Terje Svendsen vil løse det økonomiske rundt alle personene Per-Mathias Høgmo fikk lov til å ta med seg inn som sine egne i støtteappratet ved ansettelsen.

– Det er det som blir interessant nå. Det er en kjempeutfordring når en trener tar med seg sine nærmeste. Det har å gjøre med kjemi og hvem du kan stole. Men i ansettelsen her (Høgmo) var det ganske mange. Det reagerte jeg på da. Det blir den største utfordringen for NFF nå, sier Myhre.

– Spørsmålet er om den nye treneren skal få samme mulighet (som Høgmo), og hva slags ansettelsesforhold de som er der nå har. Jeg vet ikke hva som står skrevet i deres kontrakter. Har de en oppsigelse på to til tre måneder? Det er flere ting som må løses, og da begynner det å få økonomiske konsekvenser, sier Myhre til VG.

Fotballpresident Terje Svendsen fikk spørsmål om hvorfor Høgmo får lønn i over ett år etter avgangen.

– Det er veldig enkelt. Vi har en kontrakt, et arbeidsrettslig forhold, hvor han har krav på å stå i stillingen frem til 2017, og det er helt normalt at man da har en sluttavtale knyttet til det. Og her har vi regulert en avtale som sier at dersom han får en ny jobb innen idretten, avkortes godtgjørelsen fra NFF. Så han har ikke fått noe i tillegg til det han rettmessig har krav på i kontrakten med NFF, svarer Svendsen.

– Har han krav på ett års lønn når han trekker seg?

– Det er ikke noe sluttpakke eller noe som helst. Vi har forholdt seg til kontrakten slik den lyde, gjentar fotballpresidenten før kommunikasjonsrådgiver Yngve Haavik bryter inn:

– Jeg tror det er viktig å presisere at Per-Mathis ikke har trukket seg. Vi har i fellesskap blitt enige om at det beste for norsk fotball er at han slutter som norsk landslagssjef.