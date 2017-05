AFP: FIFA skal etterforske Pogba-overgangen til Manchester United

Den 9. august i 2016 ble Paul Pogba solgt til Manchester United som tidenes dyreste fotballspiller. Nå skal FIFA sjekke om alt gikk rett for seg.

Det er nyhetsbyrået AFP som tirsdag kveld kan melde om etterforskningen.

Manchester United måtte ut med et beløp i milliard-klassen for å sikre seg underskriften til Paul Pogba i fjor sommer. Aldri tidligere hadde en fotballklubb punget ut med så mye for en spiller, og Pogba skrev seg dermed inn i historiebøkene.

Selv uttalte den nå 24 år gamle United-stjernen at han gledet seg til å få spille under José Mourinho, i klubben han forlot til fordel for Juventus i 2012.

Lønnsomt for agenten



Nå stilles det spørsmål ved om alt ble gjort på lovlig vis da Pogba ble United-spiller. Stjerneagenten Mino Raiola er mannen som fikk i stand overgangen, og det har tidligere blitt rapportert at han gjorde seg gode penger da han fikk den franske stjernen over til England.

Ifølge «Football Leaks» skal det nærmere bestemt dreie seg om 41 millioner pund, noe som tilsvarer nærmere 460 millioner norske kroner.

Det er ikke klart hva som er årsaken til at FIFA har fattet interesse for overgangen, men ifølge svenske Aftonbladet dreier det seg om at Raiola skal ha iført seg flere hatter da han forhandlet på Pogbas vegne.

Agenten skal nemlig ha representert både Pogba, Juventus og Manchester United. Det er ifølge den svenske avisen ikke ulovlig så lenge alle parter er klar over og har godkjent en slik situasjon, men nå skal altså FIFA ettergå om det finnes en interessekonflikt i Pogba-saken.

Penge-avsløringer



Raiola var Pogbas agent også da han forlot Manchester United i 2012. Ifølge Independent skal Raiola ha sagt følgende til daværende manager Alex Ferguson da han fikk se kontraktsforslaget klubben ville gi Pogba:

– Det tilbudet ville ikke engang chihuahuaene mine godtatt.

Hendelsen skal ha endt med at Ferguson brukte et mindre hyggelig ord for å beskrive Raiola.

Opplysningene kommer fram i en bok som straks kommer ut i tyske bokhandler, ført i pennen av Der Spiegel-journalistene Rafael Buschmann og Michael Wulzinger. Den omhandler makten mange agenter sitter med, deriblant Raiola. Boken har fått tittelen «Football Leaks: The Dirty Business of Football».

Der kommer det også fram at Pogba skal ha en ganske så saftig ukelønn i Manchester United: Cirka 1,86 millioner kroner.

Det skulle holde til både salt og sukker på grøten, men det stopper ikke der: Pogba har også noen bonusavtaler som er prestasjonsavhengige.

VG oppdaterer saken