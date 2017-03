Fotballprofil irritert over anonym kritikk av «Paradise»-datteren

Stig Johansen (44), tidligere landslagsspiller i fotball, har ingen problemer med at datteren Martine (20) er med i «Paradise Hotel».

Men han reagerer på noen av kommentarene som har kommet om hennes deltagelse i realityprogrammet.

– Det har vært noen kommentarer her og der. Jeg synes mer synd på dem som sitter bak et tastatur og dømmer andre, enn de som stiller opp på TV, sier Johansen til VG.

44-åringen fra Kabelvåg har lagt en fin fotballkarriere bak seg. Han spilte tre landskamper for Norge i 1997, Premier League-fotball for Southampton og nærmere 250 kamper for Bodø/Glimt. I 2011 la han skoene på hyllen – men han jobber fortsatt for klubben, som spillerutvikler.

CHAMPIONS LEAGUE: Her er Stig Johansen (t.v.) i duell med Bayern München-stjernen Roque Santa Cruz under en Champions League-kamp for Helsingborg i oktober 2000. Foto: Michael Dalder , Reuters

– Misforstått mye av hvordan verden fungerer

Nå har datteren Martine Johansen inntatt rampelyset gjennom TV3-realityserien «Paradise Hotel». Etter at hennes deltagelse ble kjent, har det kommet noen utrivelige reaksjoner.

– Det var et leserinnlegg i Avisa Nordland jeg har reagert litt på. Når noen skriver slikt uten fullt navn, så blir jeg litt irritert. Da får du heller stille opp med fullt navn, så kan jeg ringe og høre og forklare hvordan ting fungerer, sier Stig Johansen.

«Jeg er ikke sikker på hva det er de skal vinne, kan det være antall samleier for åpen TV-rute?» Dette skriver blant annet en leser i et innlegg som sto på trykk i Avisa Nordland den 9. mars, signert uten fullt navn.

Innlegget inneholdt også flere andre grove antydninger av seksuell karakter.

– Når du sitter anonymt og synser om folk du ser på TV, så tror jeg du har misforstått mye av hvordan verden fungerer, sier Johansen.

Martine Johansen forteller at det stort sett kun har kommet positive tilbakemeldinger etter Paradise-premieren, men at hun reagerte på leserinnlegget.

– Det gikk ut på at vi solgte oss til TV3, at vi ikke tenker på hva barna våre og foreldrene våre vil si, og at vi har meldt oss på en pornoserie. Det synes jeg var teit. Det er slike folk som gjør at man får et sånt stempel. Man må selv få bestemme hva man har lyst til å være med på, og ta sine egne valg, sier hun.

– Støtter datteren min uansett

Hun forteller at hun var litt redd for å fortelle faren sin om at hun skulle melde seg på «Paradise Hotel».

– Jeg fortalte det først til mamma, da var pappa på tur i London for å se fotballkamp. Da pappa kom hjem, fortalte vi det til ham også. Jeg forventet at han skulle bli veldig sur, men han var faktisk veldig støttende fra dag én, sier 20-åringen.

Pappa bekrefter:

– Når ungene blir 18, så får de gjøre hva de vil. Det går helt fint. Jeg støtter datteren min uansett, så det er ingen problem, sier Stig Johansen, som har fulgt godt med etter sesongpremieren 13. mars:

– Jeg har fått med meg nesten alt. Jeg følger med, men har mistet et par episoder. Det virker som frisk ungdom. Jeg tror ikke de er noe verre enn helt vanlig, norsk ungdom. Det er bare fordi det går på TV at de får et skandalestempel. Det er sunn, frisk ungdom som velger å stille opp, og da tar de konsekvensene både på godt og vondt.

Tidligere sesonger av realityprogrammet har vært preget av sex, fyll og intriger. Men «Paradise»-pappa Johansen er ikke bekymret for å se noe han ikke hadde lyst til å se.

– Jeg har lært meg at det er svært lite det er verdt å frykte her i livet, sier han.

Mandagens episode ble imidlertid litt i overkant for den gamle Glimt-spissen.

– Han satt og så på, og sa at «nå ble det litt for mye for meg», da jeg sto og dusjet sammen med to jenter og en gutt. Men han skulle fortsette å se på likevel, forteller datteren.