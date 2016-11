Panzer-tap i toppkamp

Erik Hagen og hans Zenit St. Petersburg tapte toppkampen mot Spartak Moskva i russisk eliteserie etter et baklengsmål på overtid.

Zenit hadde ikke tapt siden Dick Advocaat overtok treneransvaret i sommer, og var på vei mot gullkampen, men med lørdagens tap er laget hektet av med seks poeng av serieleder CSKA Moskva.

To andre hovedstadslag, Spartak og Lokomotiv, er to poeng bak CSKA når sju serierunder står igjen.

Panzer-Hagen spilte hele kampen for Zenit, og bidro til at det fortsatt var målløst etter 90 minutter. Da måtte Zenit-keeper Vjatsjeslav Malafejev gi retur på et skudd fra Roman Pavlytsjenko, og Vladimir Bystrov scoret på returen.

CSKA er serieleder etter å ha vendt 0-1 til seier 2-1 mot Rubin Kazan.