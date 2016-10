Overtidsdrama: Arsenal reddet av scoring med hånden

(Burnley - Arsenal 0-1) Han håpet sikkert at han skulle få feire 20 år i Arsenals managerstol med festfotball i dag. Så feil kan man ta. Istedet ble det neglbiting og en sen overtidsscoring som sikret seieren.

– Det var en vanskelig kamp. Vi måtte være tålmodige mot et lag som er godt organisert og med masse energi. Vi var ikke skarpe og vi hadde tunge bein. Det var en kamp vi kunne vinne 1-0, men også tape 0-1 etter en dødball, oppsummerer Wenger ifølge BBC, etter en høydramatisk avslutning.

For etter en tam affære i en hel omgang, steg dramatikken og spenningen i takt med stadig mer slitne bein i den andre. Klimaks ble nådd i kampens siste sekunder.

På overtid av overtiden fikk Arsenal corner, tok en kort variant før ballen ble slått inn i feltet. Der stusset Theo Walcott ballen mot bakerste stolpe, hvor umarkerte Alex Oxlade-Chamberlain skjøt via hånden til Laurent Koscielny og videre i mål.

– Jeg vet ikke om det var hands. Jeg prøvde å skyte med høyrefoten og jeg vet ikke om den traff hånden. Dommeren valgte å dømme mål, og den avgjørelsen må vi respektere, sier Koscielny selv, ifølge BBC.

– Jeg har ikke sett reprisen fra målet og jeg så ikke ballen gå inn fra benken. Kanskje vi var litt heldige der, ja, sier Wenger om målet og handssituasjonen.

TV 2-ekspert Brede Hangeland mener hele situasjonen er omdiskutert, men dommeren valgte å ikke blåse. Dermed ble alle poengene med til London.

Nitrist førsteomgang



Men før scoringen var det ikke veldig mye å rapportere om. Null sjanser, hvis man legger godviljen til to muligheter, var fasiten før pause. Da unggutten Alex Iwobi like før timen var spilt sendte et skudd som trolig var tenkt mot lengste kryss utover sidelinjen på andre siden i stedet, var ikke Wengers ansiktsuttrykk og fakter til å misforstå: Dette var begredelig.

Det var ikke akkurat mye som skulle tilsi at kampen ble som den ble for londonerne. De kommer tross alt fra en fantastisk september-måned. Tre av tre seire i Premier League, hvorav den ene 3-0 mot Chelsea. De gikk oppskriftsmessig videre i ligacupen, mens de spilte uavgjort borte mot Paris Saint-Germain i Champions League, og tok en komfortabel seier mot Basel i samme turnering.

Legger du til at manager Arsene Wenger hele uken har fått sin velfortjente hyllest for managerinnsatsen i klubben gjennom 20 år, hadde nok de fleste forventet et Arsenal som sprudlet på Turf Moor.

Burnley nærmest

Det ble riktignok bedre etter pause. Alexis Sánchez fikk den første sjansen fem minutter etter hvilen. Fra kort hold smalt han ballen rett i nevene på keeper Tom Heaton. Samme mann skjøt i stolpen kvarteret før slutt.

Det ville heller ikke vært ufortjent om Burnley vant. Petr Cech måtte strekke seg så lang han var etter en Johann Gudmundsson-nikk i andre omgang.

Michael Keane headet også i tverrliggeren etter 75 spilte minutter. Størst av alle sjansene i dag var det Sam Vokes som fikk. Waliseren stod helt alene på seks meter. Arsenal-forsvaret trodde linjemannen skulle vinke for offside, men den gang ei. Utrolig nok klarte Vokes å heade ballen utenfor.

På overtid viste Arsenal vilje, tæl og innsats for å sikre tre poeng. Det var naturligvis stor skuffelse i Burnley-leiren.

– Det er ekstremt skuffende. Guttene sto på alt de hadde, sier midtstopper Michael Keane.

London-laget står med fem strake seire i Premier League nå og har kontakt med både Tottenham og Manchester City.