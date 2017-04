Ondskapen får aldri knuse idretten

Kommentar Det blir garantert emosjonelt krevende å spille fotballkamp dagen etter at det smalt. Men det sender et viktig og riktig signal om at idrettssamholdet ikke lar seg knekke.

Økonomi og praktiske terminlisteforhold kan selvsagt ha spilt inn da det ble bestemt at Champions League-oppgjøret mellom Dortmund og Monaco ikke utsettes yttterligere.

Men det svekker ikke kraften som ligger i «idretten slår tilbake»-symboleffekten.

Som handler om å ikke la seg skremme, ikke la ondskapen vinne, ikke la dem som vil lage kaos få ødelegge.

Det siste fikk vi, midt i alt det vonde og skremmende, et rørende eksempel på i Dortmund tirsdag ettermiddag. Tilreisende Monaco-fans sang taktfast til støtte for vertskapet, da de ble klar over eksplosjonen som rammet spillerbussen til de gule og sorte. Og der forbrødringen bare fortsatte å vise verdiene idretten er tuftet på. Med en spontanaksjon fra tysk side kalt «Beds For Away Fans», for å hjelpe bortetilhengere som brått var strandet et ekstra døgn i Dortmund med et sted å sove.

Akkurat slik takler man en situasjon der noen prøver å angripe det vakre idretten har felles: Ved å stå sammen.

Og selv om det kan kjennes brutalt å gå på banen så kort tid etter at Marc Bartra ble skadet og hele Dortmund-leiren fikk oppleve et ubeskrivelig mareritt, er det helt nødvendig å gjøre det.

Selve rammen rundt kampen vil trolig også sende et signal om at slike feige angrep bringer den internasjonale idrettsfamilien tettere - her når man ikke frem med å skremme folk fra å oppsøke idrettsarenaer.

Det betyr ikke at man skal være naive, og det kan sikkert være enda mer å hente på å profesjonalisere sikkerhetstiltak, forbedre etterretning om riski, få flere fysiske sperrer og sjekkpunkter på plass. Men uansett hva man gjør, er det umulig å eliminere faren for at sportsarrangementer blinkes ut som terrorarena.

Historien har da også vist at idrettsarrangementer dessverre blir rammet:

• München-massakren fra 1972 er kanskje er det mest ekstreme eksempelet, da den palestinske grupperingen Sort September slo til under OL. Etter en dramatisk gisselaksjon ble 11 fra den israelske OL-troppen og en politimann drept, i tillegg at fem gisseltagere ble skutt av politiet.

• Angrepet utenfor Stade de France i Saint-Denis er blant de nyere. Det smalt tre ganger mens Frankrike og Tyskland spilte privatlandskamp i november 2015, en del av de koordinerte terrorangrepene mot Frankrike, som rystet en hel verden.

• Også ETA og IRA har visst å bruke oppmerksomheten rundt idrett som scene for angrep, og i 2010 ble spillerbussen til Togos landslag angrepet mens den var på vei til Angola i forbindelse med Afrikamesterskapet.

I seg selv er et konsept med kjente personer involvert, muligheten for stor medieoppmerksomhet og mange personer samlet på samme sted selvsagt med på å gjøre idretten kronisk sårbar overfor mennesker og grupperinger som vil spre frykt.

Det er det ikke så mye å gjøre noe med. Det man kan påvirke, er å få best mulig sikkerhetstiltak på plass. Samt å tvilholde på prinsippet om at ondskapen aldri skal få seire.

Derfor skal vi ikke bare akseptere at ballen ruller igjen i kveld. Vi skal midt i det vonde evne å glede oss til avspark.

Borussia Dortmunds hjemmearena et fra før er kjent for en spesiell atmosfære. Den blir ikke akkurat mindre spesiell i kveld. Og det er innmari viktig.