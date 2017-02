Selnæs etter Old Trafford-debuten: – Det føles dritt

MANCHESTER (VG) Ole Kristian Selnæs (22) rakk både å slå en genial pasning og takle Zlatan Ibrahimovic (35) bakfra i løpet av 20 minutter på Old Trafford.

Men trønderen er ikke spesielt lystig til sinns etter å ha spilt sin første kamp på hjemmebanen til Manchester United, klubben han har vært fan av siden han som seksåring møtte Ole Gunnar Solskjær på Ullevaal Stadion.

– Jeg sitter ikke igjen med noen bra opplevelse når vi taper 3-0. Det tror jeg ingen gjør. Det er det som betyr noe. Det føles dritt, egentlig. Jeg føler vi har masse gode sjanser til å score mål og få med oss et bedre resultat, men det klarer vi ikke, så det er skuffende, sier Selnæs til VG på Old Trafford.

TOK ZLATAN BAKFRA: Her blir Zlatan Ibrahimovic taklet bakfra av Ole Selnæs like før slutt i kampen mellom Manchester United og Saint-Étienne. Foto: Andrew Yates , Reuters

– Det var nære

22-åringen fikk ikke spille fra start, men kom inn med knappe 20 minutter igjen å spille. Det tok bare sekunder før han fikk ballen, fosset fremover i banen og slo en strålende gjennombruddspasning til Nolan Roux, som avsluttet over tverrliggeren.

– Jeg får mye tid og rom sentralt i banen, og så ser jeg akkurat at han er på vei igjennom. Han får egentlig en bra touch, men uheldigvis chipper han over. Det var 1-0 da, og som jeg sier hadde vi en god del sjanser til å score mål, men vi gjør ikke det, så det er skuffende.

– Det kunne vært et drømmeinnhopp?

– Det var nære, selvfølgelig. Men det er ikke godt nok i fotball. Vi taper 0-3 og det er det som betyr noe. Det er for dårlig, og det føles ikke så bra, sier Saint-Étiennes vinnerskalle.

Han hadde egentlig gått rett fra garderoben til spillerbussen etter 3-0-tapet i Manchester, men etter at VG spurte klubbens pressesjef om hvor det ble av Selnæs, ble nordmannen hentet tilbake. Da var det mange av lagkameratene i bussen som ba ham ikke gå og møte VG. Men Selnæs stilte opp likevel.

Her kan du se Selnæs' gode pasning som skapte en kjempesjanse mot United:

– Når jeg sitter på et eldrehjem på Sverresborg...

VG har fått tilgang til noen bilder fra Selnæs' barndom som viser hvor ivrig Manchester United-supporter han var. 10 år etter å ha debutert som tilskuer på Old Trafford, fikk han sin debut som spiller. Men akkurat nå tenker han ikke på at det var spesielt å spille på «drømmenes teater».

– Jeg tenker ikke på det nå, nei, men kanskje en dag, når jeg sitter på et eldrehjem på Sverresborg i Trondheim, så kanskje det synker inn at det var en kul opplevelse. Men akkurat nå føles det ikke så bra, sier Ole Selnæs.

FØRSTE GANG: Her er en 12 år gammel Ole Selnæs på Old Trafford for første gang. Foto: PRIVAT

Pappa Ivar Selnæs hadde tatt turen for å se sønnen på Old Trafford. «Han kommer aldri til å innrømme at det er med klump i halsen og stjerner i øynene at han tråkker inn på Old Trafford. Men det er det nok», sa han om Ole til VG i forkant av kampen.

– Var det ekstra spesielt å spille denne kampen når faren din var til stede?

– Jeg tror det var mer spesielt for ham, skal jeg være helt ærlig, sier Selnæs.

– Han mener at du legger skjul på at du synes det er kult å spille her.

– Det er mulig det. Men som sagt tror jeg at jeg kommer til å synes det var kult etter hvert, men nå føles det bare ikke noe kult i det hele tatt. Jeg synes ikke det var noen kjempegod opplevelse når vi taper kampen.

Skuffet over å bli vraket

Den tidligere Rosenborg-profilen var fast inventar i Saint-Étiennes startoppstilling frem til årsskiftet, men etter det har han vært litt inn og ut av laget. Mot Manchester United var han vraket fra førsteelleveren.

– Var det skuffende ikke å starte?

– Ja, svarer Selnæs kort og klokkeklart.

– Hva er grunnen til at du ikke starter like ofte lenger?

– Grunnen til at jeg ikke starter i dag, det vet jeg ikke. Frem til i dag har jeg spilt ufattelig mye, da vi gikk til juleferie var jeg den som hadde spilt flest kamper, så jeg skal definitivt ikke klage på spilletiden. Jeg har vært fast på laget i hele år. Men at jeg ikke spiller i dag, det vet ikke jeg, det må du nesten spørre treneren om. Men det var litt annerledes taktikk i dag.

Taklet Zlatan: – Dårlig av meg

Før Selnæs ble byttet inn hadde Zlatan Ibrahimovic allerede scoret på en frispark-lompe. Etter nordmannens innhopp scoret svensken to nye mål.

– Han scorer jo tre mål, så da er det ikke så mye mer å si. Han gjør jobben sin og vel så det, sier Selnæs.

Les mer: Utrolig overgangsdrama preger Selnæs og Søderlund

Han avsluttet kampen med å takle Zlatan bakfra og skape et frispark til Manchester United.

– Nei, det var... dårlig av meg, sier Selnæs, som ikke var i humør til å bytte til seg en drakt med noen av United-stjernene etter kampen:

– Det ga jeg faen i. Når du har tapt 3-0 er det ikke det første jeg tenker på. Da er jeg forbannet og går inn i garderoben og trenger litt tid for meg selv.