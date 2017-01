Solskjær klar for samtaler om landslagssjefjobben

Moldes direktør bekrefter at manager Ole Gunnar Solskjær (43) kan snakke med Norges Fotballforbund om den ledige jobben som landslagssjef.

Det bekrefter Molde Fotballklubb, ved direktør Øystein Neerland, overfor VG onsdag kveld.

– Vi har fått en offisiell henvendelse for noen dager siden, og har sagt ja til det, sier Neerland.

Saken ble først omtalt i lokalavisen Romsdals Budstikke.

Jobben som sjef for det norske herrelandslaget har stått ledig etter Per-Mathias Høgmos avgang i november. Etter at Ståle Solbakken sa nei til videre samtaler om Norge-jobben, ser Solskjær ut til å være det åpenbare «norske valget» for Norges Fotballforbund (NFF).

Molde-direktør Neerland sier at han likevel føler seg trygg på at Solskjær blir værende i klubben. Da VG snakket med Neerland for to uker siden, uttalte han at Solskjær selv hadde meldt seg uaktuell til Norge-jobben.

– Med bakgrunn i den dialogen jeg har hatt med Ole Gunnar, er det uaktuelt for ham, sier Neerland til VG.

Molde-direktøren sier at uttalelsen står seg også i dag.

– Kommer Solskjær til å snakke med NFF, da? Selv om det er uaktuelt?

– Jeg er sikker på at han vil svare. Så får vi de prate seg imellom. Når landslaget tar kontakt, er det vår plikt å respondere.

– Hva er årsaken til at dere sa ja?

– Vi synes det er riktig. Vi ønsker å ha med Ole videre, men ser på det som uproblematisk at de snakker sammen.

Klausul?

Dagbladet-kommentator Morten Pedersen melder at Solskjær har en klausul i kontrakten som sier at han kan ta over Norge, hvis muligheten byr seg.

Overfor VG ønsker ikke Neerland å opplyse om det er korrekt eller ikke, siden de «ikke kommenterer innholdet i kontrakter».

Knut Espen Svegaarden, VGs landslagskommentator, mener det er helt naturlig at NFF og Solskjær nå skal snakke sammen.

– Hvis man tenker på norske trenere, når Solbakken har sagt nei, er Solskjær nummer to i rekken. Jeg ser ingen andre aktuelle nordmenn til jobben enn ham. Hvis NFF vil og han vil, tror jeg fort det blir ham, sier «Svea».

Klubbfotball for Bradley?

Tidligere Stabæk- og Swansea-trener Bob Bradley seiler også opp som het en kandidat til jobben. I et intervju med fotballmagasinet FourFourTwo sier han er smigret over å bli nevnt.

– Jeg hadde en god diskusjon med folkene der, og nå ser de etter alternativer og løsninger på hva som blir best for dem i fremtid. Vi får se hva som skjer, sier Bradley.

Bradley ga også uttrykk for at han ønsker å fortsette med klubbfotball.

– Jeg håper det blir diskusjoner med noen klubber også. Jeg trives absolutt med å være tilbake i klubbfotballen.

– Trener for Norge når jeg er over 50

Ole Gunnar Solskjær sa nei til å overta jobben som norsk landslagssjef etter Åge Hareide i 2008, da han var reservelagstrener for Manchester United.

Da Molde-manageren ble intervjuet av den svenske sportsjournalisten Olof Lundh i fjor, uttalte han følgende:

– Jeg var altfor ung. Jeg kan bli trener for Norge når jeg er over 50. Jeg diskuterte det med Alex Ferguson, og han sa: «Why do you want to do that, son? You can do that when you’re 50».

PS: Toppfotballsjef Nils Johan Semb uttaler til Bergens Tidende onsdag kveld, som han har gjort «tidligere i prosessen», at de er i samtaler med flere og at de ikke kommenterer enkeltnavn.