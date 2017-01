Molde-direktør Neerland: Solskjær utelukker jobben som norsk landslagssjef

I samtale med Molde-direktør Øystein Neerland skal Ole Gunnar Solskjær (43) ha fortalt at han ikke ønsker den ledige jobben som norsk landslagssjef.

Ole Gunnar Solskjær skal ha sagt nei til å bli norsk landslagssjef både i 2009 og 2013. Ifølge Molde-direktør Øystein Neerland kommer klubbens 43 år gamle manager heller ikke til å ta jobben i 2017 hvis det skulle komme et nytt tilbud fra Norges Fotballforbund.

– Med bakgrunn i den dialogen jeg har hatt med Ole Gunnar, er det uaktuelt for ham, sier Neerland til VG.

HAR HATT SAMTALER MED SOLSKJÆR: Molde-direktør Øystein Neerland har lagt planer for 2017 sammen med lagets manager.





– Har skarpe planer for 2017

Etter en skuffende 5. plass i Eliteserien i fjor, har Molde lagt en ny strategi foran den kommende sesongen. Etter samtaler mellom blant andre Neerland og Solskjær, ble trenerapparatet utvidet med ervervelsen av Mark Dempsey i romjulen. Endringene innebærer også at spillerstallen skal krympes og spisses.

Solskjær er for tiden på ferie og har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken. Neerland opplever imidlertid at den tidligere Manchester United-stjernen er motivert for en ny sesong med managerrolle i Molde.

– Ja, absolutt. Molde har også en lang kontrakt med ham, og vi har skarpe planer for 2017 sammen, forklarer han.

Ikke kontaktet av NFF

Ifølge toppfotballsjef Nils Johan Semb er Norges Fotballforbund inne i en kartleggingsfase av potensielle kandidater som kan erstatte Per-Mathias Høgmo som leder for A-landslaget.

Parallelt opplyser Neerland at Molde ikke har mottatt noen forespørsel fra NFF om å få lov til å kontakte Solskjær. VG erfarer samtidig at FC København-trener Ståle Solbakken allerede er tilbudt stillingen.



– Jeg kommenterer ikke navn, er Sembs korte kommentar til VG på spørsmål om Solskjær er aktuell for jobben eller ikke.