Lokalavis: Solskjær klar for samtaler om landslagssjefjobben

Moldes direktør bekrefter at manager Ole Gunnar Solskjær (43) kan snakke med Norges Fotballforbund om den ledige jobben som landslagssjef.

Det skriver lokalavisen Romsdals Budstikke onsdag kveld.

– Det som er fakta er at vi har fått en henvendelse fra NFF der de har bedt om tillatelse til å snakke med Ole Gunnar. Det har vi sagt ja til, sier Molde-direktør Øystein Neerland til avisen.

Jobben som sjef for det norske herrelandslaget har stått ledig etter Per-Mathias Høgmos avgang i november.

Etter at Ståle Solbakken sa nei til Norge-jobben, seiler Solskjær opp som det åpenbare «norske valget» for Norges Fotballforbund (NFF).

Tidligere Stabæk- og Swansea-trener Bob Bradley har også seilt opp som het en kandidat til jobben.

Molde-direktør Neerland føler seg likevel trygg på at Solskjær blir værende i klubben.

– Vi har forståelsen av at Ole Gunnar er trener for MFK også den kommende sesongen. Han har nok også tankene på MFK, sier Neerland.

Dagbladet-kommentator Morten Pedersen melder onsdag kveld at Solskjær har en klausul i kontrakten som sier at han kan ta over Norge, hvis muligheten byr seg.

Ole Gunnar Solskjær sa nei til å overta jobben som norsk landslagssjef etter Åge Hareide i 2008, da han var reservelagstrener for Manchester United.

Da Molde-manageren ble intervjuet av den svenske sportsjournalisten Olof Lundh i fjor, uttalte han følgende:

– Jeg var altfor ung. Jeg kan bli trener for Norge når jeg er over 50. Jeg diskuterte det med Alex Ferguson, og han sa: «Why do you want to do that, son? You can do that when you’re 50».