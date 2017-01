Molde-eier Bjørn Rune Gjelsten (60) vil nødig miste Ole Gunnar Solskjær til det norske landslaget, men sier han vil støtte managerens valg – uansett.

Onsdag kveld ble det kjent at Molde lar Ole Gunnar Solskjær gå i dialog med Norges Fotballforbund (NFF) om den ledige landslagstrenerjobben.

Det hadde Bjørn Rune Gjelsten allerede visst i noen dager. Mannen som eier Molde Fotballklubb sammen med Kjell Inge Røkke forteller til VG at Solskjær kontaktet ham for et par dager siden.

– Da han fikk henvendelsen kontaktet han meg og noen andre i klubben. Vi hadde en god prat, og min umiddelbare respons er at Ole Gunnar vil være et godt valg som landslagstrener. Jeg er sikker på at han ville ha lyktes med et sånt prosjekt, sier Gjelsten.

Les også: – Velg Hodgson, ikke Bradley

Molde-eieren påpeker videre at forespørselen fra NFF er en ære for Solskjær, men også for Molde Fotballklubb.

– Det ville vært både uhøflig og uklokt og avvise en slik henvendelse. Hvis han blir norsk landslagssjef, vil jeg selvsagt ønske ham gratulerer og lykke til. Men aller helst vil jeg ha ham i Molde, ler Gjelsten hjertelig.

Ingen tidsfrist

Han vil ikke dele altfor mye av hva han og Solskjær snakket om på telefonen for et par dager siden, da Gjelsten for øvrig var på ferie med familien i Dubai, men den 60 år gamle finansmannen er klar på følgende:

– Det er ikke tvil om at Ole tar henvendelsen seriøst. Mitt råd til han var at han må gruble litt på det. Magefølelsen hans får bestemme. Jeg vil respektere hans beslutning fullt ut, sier Gjelsten – som håper på en rask avklaring.

– Har han fått en tidsfrist fra dere?

– Nei. Vi stoler på at Ole er sitt ansvar bevisst og at han vurderer dette riktig.

Les også: Bradley bekrefter NFF-møte

Da VG snakket med Molde-direktør Øystein Neerland for et par uker siden, uttalte han at Solskjær selv hadde meldt seg uaktuell til Norge-jobben.

– Jeg tror det er feil å si at han er uaktuell. Da hadde han ikke tatt den praten. Jeg tror uaktuell er feil ord. Det oppsto kanskje fordi Ole har gitt uttrykk for at han ønsker å bygge videre på prosjektet vårt i Molde, sier Gjelsten.

Aston Villa-konflikten

Dialogen er utvilsomt bedre mellom Solskjær, Gjelsten og Kjell Inge Røkke enn den var tilbake i 2012. Midt i Tippeliga-sesongen gikk Solskjær i samtaler med Aston Villa om en managerjobb der.

Det likte Røkke svært dårlig, og mangemilliardæren mente at Solskjær hadde opptrådt «uforenlig med MFK-fellesskapet, som vi begge er en del av».

– Kan vi få en lignende situasjon denne gangen?

– Nei, svarer Gjelsten kontant.

– Den gangen var dialogen mellom klubben og Ole annerledes. Nå kom det en henvendelse fra forbundet, han (Solskjær) kontaktet en av to eiere og vi har en åpen og god dialog. Media skapte en vanskelig situasjon rundt Aston Villa, og situasjonen ble oppfattet som mer tilspisset enn den kanskje var. Men jeg tror alle vi er blitt noen år eldre og klokere.

– Henvendte ikke Solskjær seg til dere får han gikk i samtaler med Aston Villa?

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi har en god dialog med Ole Gunnar og vil utøve press i noen form. Kommunikasjon er nøkkelen. Det er plattformen for det aller mest, og det er derfor vi har ledet store konsern, og lykkes med mye i livet innen idrett. Kommunikasjon sist (Aston Villa) var kanskje ikke like direkte og god, så det var kanskje derfor det ble litt krøll rundt det, avslutter Gjelsten.