Ødegaard har fått «Mini» til å snu: – Jeg ville brukt ham nå

Med Mats Møller Dæhli (22) ute med skade mener flere tidligere landslagsspillere at Martin Ødegaard (18) endelig burde få sjansen.

En av dem er Jahn Ivar «Mini» Jakobsen. Den tidligere Rosenborg- og landslagsprofilen kaller seg selv «en av de største kritikerne av Ødegaard-hysteriet», men ungguttens prestasjoner i Nederland har fått ham til å snu.

– Tidligere har jeg tenkt at han har fått store nok utfordringer på U21-landslaget. Men jeg ser at sesongstarten hans i Nederland er veldig bra. Nå viser han at han kan spille med voksne folk, levere mål og målgivende pasninger og kreative ting som krydrer hverdagen, sier «Mini».

POSITIV: Mini Jakobsen har latt seg overbevise av Martin Ødegaards prestasjoner. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

– Har levert gang etter gang

Tirsdag tar landslagssjef Lars Lagerbäck ut troppen til VM-kvalifiseringskampene mot San Marino (borte) og Nord-Irland (hjemme).

Mats Møller Dæhli, som har spilt samtlige fem kamper under Lagerbäck, er utilgjengelig på grunn av skade. Det betyr at laget mangler en teknisk kantspiller.

Det legger forholdene perfekt til rette for Ødegaard, mener «Mini».

– Mot San Marino, en kamp hvor vi vil ha ballen mye, kan Ødegaard sikkret bidra. Vi har alltid visst at han var god med ball, men nå har han begynt å produsere målpoeng, han har vist at han klarer det nå. Jeg ville brukt Ødegaard fra start nå mot San Marino med den formen han har vist nå, sier han.

– Så du har snudd i din mening om Ødegaard?

– Ja. Jeg står på at jeg hadde rett før, og at han fikk mer oppmerksomhet enn han gjorde seg fortjent til på banen, men det han har levert nå, er veldig bra. Han har levert gang etter gang, sier «Mini».

– Veldig fornuftig

Det er ikke bare «Mini» som mener bortekampen mot lille San Marino er perfekt timing for Ødegaards debut under Lagerbäck. Landslagets gamle stopperbauta Rune Bratseth mener den Real Madrid-eide teknikeren bør være en «het, het kandidat».

BAUTA: Rune Bratseth var en nøkkelspiller på det norske landslagetfra 1986 til 1994. Foto: Robert S. Eik , VG

– San Marino-kampen kunne vært en veldig fornuftig kamp å slippe ham til i. Styrkene hans er godt blikk, evne til å finne åpninger, spille fri lagkamerater og gjøre dem gode. Slike egenskaper er påkrevd når vi antageligvis vil ha ballen mest mot en motstander som ligger lavere. Det er en god tanke, sier Bratseth, som er begeistret over Ødegaards utvikling:

– Det er noe internasjonalt over ham. Han spiller i en liga der han får matchet seg bra. Jeg tror det er veldig fint det som skjer med ham nå.

Skeid-trener og NRK-ekspert Tom Nordlie påpeker, i likhet med «Mini», at han har vært blant de som har vært negative til å bruke Ødegaard på A-landslaget.

– Jeg synes han spilte for sikkert, for mye på tvers. Men nå har jeg sett ham en del for Heerenveen denne sesongen, og det ser ut til at han har fått mer fysikk, blitt bedre mentalt, blitt flinkere til å slå pasninger gjennom ledd og til å drible og passere spillere én mot én, sier Nordlie.

– Jeg mener det er lurt å ta ham ut nå både fordi Dæhli er ute, på grunn av motstanderne vi møter, og for å få ham inn i varmen inn mot neste EM-kvalifisering. Det er et godt tidspunkt nå. Og hvis det ikke skjer nå, så skjer det snart, sier han.