Ødegaard fortsetter å herje – matchvinner for Heerenveen

(Heerenveen - Gençlerbirliği 1-0) Martin Ødegaards gode sesongoppkjøring fortsatte lørdag. Da ble han matchvinner mot tyrkiske Gençlerbirliği SK.

Heerenveen mønstret en ellever med tre nordmenn fra start mot tyrkiske Gençlerbirliği. Martin Ødegaard, Morten Thorsby og Dennis Johnsen fikk alle entre gressmatta sammen da Æresdivisjon-klubben tok fatt på en ny treningskamp i sesongoppkjøringen.

Heerenveen kombinerte treningskampen med åpen dag for supporterne, og trakk hele 15 000 supportere til arrangementet. Supporterarrangementet startet klokken 13.00, mens Heerenveens kamp gikk av stabelen tre timer senere.

Selve kampen ble fulgt av 5236 mennesker, og de fikk se Martin Ødegaard fortsette å herje i Heerenveen-trøya.

Matchvinner



Etter 39 minutter sendte den utleide Real Madrid-spilleren nederlenderne i føringen. 19-åringen mottok ballen på tyrkernes banehalvdel, dro seg forbi forsvaret rundet keeper og satte ballen i det tomme buret.

– En utsøkt scoring av en mesterlig Martin Ødegaard ordnet seieren, skriver Heerenveen på sine hjemmesider.

Ødegaard var toneangivende gjennom hele kampen, og holdt på å notere seg for en målgivende pasning etter å ha spilt fri landsmann Thorsby, som ikke klarte å sette ballen i mål alene med keeper.

Ødegaard fortsatte å bruke draktnummer ti, som er nummeret han ønsker å bruke denne sesongen. Det har han tidligere bekreftet ovenfor VG.

– Jeg vet ikke om nummeret på drakten har så mye å si for treneren. Men tiern var ledig og det er kult, så jeg gjorde et lite bytte der.

Det sa Ødegaard til VG etter tirsdagens seier mot Volendam, og la til at han alltid har synes at det har vært et kult nummer.

Draktnummer ti har vanligvis vært forbeholdt lagets playmaker, eller lagets store stjerne. Det er Ødegaard for alvor i ferd med å etablere seg som i Nederland.

Forrige lørdag ble det scoring i 2-2-kampen mot Nijmegen, før han tirsdag vartet opp med to målgivende pasninger mot Volendam. Lørdag ble det ny scoring, på Heerenveens supporterdag, denne gang mot et lag som spiller på Tyrkias øverste nivå.

Forrige sesong endte Gençlerbirliği på 8. plass i tyrkiske Süper Lig, tolv poeng bak storklubben Galatasaray, som kvalifiserte seg for spill i Europa.

Ødegaards herjinger går ikke ubemerket hen.

– Jeg er veldig imponert så langt. Dette kan bli Martins store år, sier Sander De Vries, som følger Heerenveens sesongoppkjøring tett for avisen Leeuwarder.

Drammenseren spilte samtlige nitti minutter mot det tyrkiske laget, mens Thorsby og Johnsen fikk 75 minutter hver.