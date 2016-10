Zekhnini skadet igjen: – Jeg er ganske langt nede

ÅLESUND (VG) Odd kom til Aalesund for å snu en dårlig rekke med resultater, men endte opp med nok et tap. Og en skade på yndlingen Rafik Zekhnini (18).

Siden 7. juli er det har Odd kunnet ta med seg alle tre poengene kun 1 gang. Til tross for dette innehar de fortsatt 3. plassen som gir europacup-spill til neste år.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var en slagen mann etter tapet og var helt klar på hvor skoen trykket.

– Vi er gode til å forsvare oss å ha ballen mye, men vi skaper for lite. Rytmen i spillet er borte, og vi har individuelle kvaliteter som ikke har vært på samme nivå som tidligere denne sesongen, sier han til VG.

Det ble noen gode muligheter for Odd mot slutten av Aalesund-kampen, søndag og Fredrik Oldrup Jensen hadde til og med en ball i nettet, men den ble annulert. Da Gyasi sikret seieren for Aalesund måtte Fagermo konstatere at de kun har tatt en seier på de siste 7 kampene. De færreste hadde vel sett den resultatrekken komme, da de knivet om gullet etter en kjempestart på sesongen.

– Vi hadde ingen alternativer

Noen skader kan også ta litt av skylda fra Odd. Jone Samuelsen er skadet ut sesongen, og Occean startet på benken på grunn av en småskade. Da Rafik Zekhnini fikk seg en strekk etter 15 minutter måtte midtstopper Vegard Bergan inn på spissplass.

– Vi trengte en stor og sterk spiller som kunne holde på ballen. Vi hadde ingen andre alternativer, sier han.

Men unggutten Sigurd Haugen, som faktisk er spiss, ble sittende å se at laget hans slet med å få til noe. Fagermo begrunner det med at han er for fersk.

– Sigurd er for fersk. Og utifra det han har prestert på trening er ikke det godt nok for Tippeligaen. Vi har ikke noen andre alternativer, sier han til VG.

Ny skade på Zekhnini

Zekhnini selv var veldig lei seg når han snakket med VG etter kampen.

– Jeg skal sprinte i press. Så bremser jeg opp, og så skal jeg sprinte på nytt. Da smeller det i låret. Og da slår jeg opp skaden for andre gang bak i låret, sier han og legger til.

– Jeg er ganske langt nede. Og forbannet.

BETENKT: Dag-Eilev Fagermo fikk nok å tenke på etter dagens kamp. 1 seier på de siste 7 er fasiten for medaljejagende Odd. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Fagermo er også lei seg på Zekhinis vegne, og sier det er viktig å ikke stresse han med å komme tilbake.

– Rafik er såpass ung, så vi skal ikke ødelegge karrieren hans fordi vi er kyniske med resultater og poeng. Nå må vi få orden på det greiene her, for det kan ikke fortsette å holde på sånn her.

Hvor lenge han er ute vil ingen av dem spekulere i, men Zekhnini sier selv at han bare må være positiv og se fremover. Men Fagermo er ikke helt fremmed for at han kan spille mer i år.

– Det var ikke så ille nå. Det var verre mot Lillestrøm. Så vi må bare sørge for at han får trent godt å vite at det holder, og ikke bare få beskjed om at det holder, også gjør det ikke det, sier Fagermo.