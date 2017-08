SKIEN (VG) (Odd-Dynamo Zagreb 0-0, 1-2 sammenlagt) Martin Broberg hadde tidenes mulighet til å sende Odd videre i Europa League, men bommen fra én meter ble kostbar.

Med ett bortemål i bagasjen hadde Odd gode muligheter til å ta seg videre til play-off i Europa League. Ett mål var nok for de svarte og hvite, men de var også nødt til å vinne kampen, etter 2-1-tapet i Kroatia.

De hadde mange sjanser til å få ballen i mål, men maktet ikke å presse ballen forbi Dominik Lovakovic i Dinamo Zagreb-buret.

Selv om Odd hadde sine sjanser var også Zagreb nærme, og bortelaget hadde noen gigantmuligheter, men en god Sondre Rossbach i Odd-buret, og en stang på Dag-Eilev Fagermos side holdt Odd inne i kampen.

– Vi skaper nok sjanser, men akkurat som i Eliteserien så scorer vi ikke mål. Vi greier ikke dytte ballen over streken fra én meter, sa en tydelig skuffet Fagermo til VG da han møtte pressen.

– Hvordan skal dere få ballen over mål?

– Nei, hva tror du da? Det er to ting det. Enten så er det å trene mer eller så er det å kjøpe spillere, men det er ikke Odds filosofi, sa Fagermo etter spørsmål fra VG.

Ofret «familiejuvelene»

– Det er veldig surt. Vi gjør en bra kamp og får de største målsjansene. Jeg hadde selv en som går på repeat i hodet, sa Martin Broberg og viste til kjempesjansen han fikk etter 67 minutter.

Zagreb-back Jan Lecjaks gjorde som Aleesami gjorde mot Italia, og dempet ballen mot keeper. Innbytter Broberg snappet ballen akkurat som Florenzi gjorde, men der stopper sammenligningen. For Broberg, som fikk ballen på én meter, skjøt ballen midt på Livakovic, der Florenzi endte Norges EM-håp i sin tid.

– Han får ikke barn med det første. Han ofrer familiejuvelene der, sa Odd-keeper Rossbach til Eurosport.

De svarte og hvite fikk en hjelpende hånd, fem minutter før slutt, da innbytter Daniel Olmo kronet innhoppet sitt med sitt andre gule, men det ble bare nesten for telemarkingene.

– Det var fryktelig nære. Vi har god kontroll på kampen og de skaper ikke så fryktelig mye. De siste ti minuttene har vi de egentlig helt på felgen. De får en mann utvist og er slitne.

– Vi får et par feite sjanser som burde sitte, hadde de gjort det, hadde vi vært videre. Men de gjorde dessverre ikke det, sa Rossbach til VG etter kampen.

Må slutte å snakke ned norsk fotball



Et lite trykk satte de på slutten, men til slutt endte det ganske utrolig målløst, noe som betyr at Dinamo Zagreb går videre, etter seieren i Kroatia.

Likevel var Fargemo fornøyd med det aller meste på banen (foruten mangelen på mål).

– Vi får være veldig glad og stolte over prestasjonen for den er imponerende. Veldig imponerende, fortsatte Odd-treneren og la inn et stikk mot fotballjournalister som han mener har snakket ned norsk fotball den siste tiden.

– Og det viser vel også at dere (journalister) som er flinke til å snakke norsk fotball ned, der er jeg enig med Kåre Ingebrigtsen faktisk, at dere kan slutte med det, for dere lever av dette, og det gjør forsåvidt jeg også. Og når vi er like gode som Zagreb over to kamper og Rosenborg så gode som Celtic, så er ikke det så verst.

Han fikk spørsmål om hvor godt nivået på norsk fotball er internasjonalt.

– Norsk fotball må si til seg selv at vi er gode nok for å komme til sluttspill med landslaget og gode nok til å komme inn i Europa League. Champions League blir kanskje tøft, mente Odd-treneren.

Allerede etter fem minutter kom Odd fryktelig nærme, da Occean uhindret kunne heade en corner på omtrent 5 meter, men dessverre for Odd gikk den over.

20 minutter etter pause vartet Rossbach opp med en kjemperedning i motsatt ende, da Junior Fernandes forsøkte en lekker chip over sisteskansen.

Mange store sjanser til ble det, men når ingen av lagene scoret, sørget det for at Odd er ute av Europa-spill denne sesongen.

Fagermo ønsket ikke å si så mye spillersituasjonen i Odd etter nok en god forestilling i Europa. Han har vært ganske tydelig på at Odd ikke er en klubb som kjøper mange spillere, men kunne ikke utelukke at noen kom til å forlate Skien.

Rafik Zekhnini fikk oppfylt utenlandsdrømmen da han gikk til italienske Fiorentina i sommer. Men det var etter Odds kamp mot Dortmund tilbake i 2015 at verden fikk opp øynene for telemarkingen.

– Det blir sikkert solgt noen flere når vi gjør det bra her. Vi selger jo bare telemarkinger, smilte Fagermo lurt.

På fredag trekkes play-off i Europaligaen, der Rosenborg også er med, etter at de røk ut av Champions League mot Celtic på onsdag.