Odd-dirigenten føler seg moden for overgang

Skien (VG) (Odd-Sarpsborg 0-0) Fredrik Oldrup Jensen (24) tror tiden kan være inne for å forlate Odd i sommer.

Belgiske Zulte Waregem la inn bud på midtbanespilleren, men Odd har avslått det ifølge Dag Eilev Fagermo, klubbens trener.

– Det ikke noe nytt der eller ellers rundt Fredrik. Vi har takket nei til et bud, og det har ikke kommet noe nytt, sier Fagermo.

0 Odd 0 Sarpsborg 08

Odds midtbanedirigent utelukker ikke en overgang i sommer.

– Jeg føler meg moden for det. Det er ikke slik at jeg må ut nå, men vi får se om det kommer noe bud. Per dags dato spiller jeg i Odd og da er det som gjelder, sier Oldrup Jensen til VG etter 0-0-kampen mot Sarpsborg.

Drøm om utlandet

24-åringen nærmer seg 150 ordinære kamper for Skien-laget, men etter at Zulte Waregem ikke har latt høre mer fra seg er han usikker på fremtiden.

– Jeg har ikke så veldig mye mer å si enn det som har blitt skrevet tidligere. Det har vært litt interesse og kommet noen bud. Enn så lenge har det ikke blitt noe mer enn det, så da har jeg fullt fokus på Odd, sier Oldrup Jensen.

– Det er klubbene som prater mest og Tore Pedersen (agenten til Oldrup Jensen, red.adm) som hjelper meg. Jeg prøver å ha fokus på fotballen, tilføyer han.

VG har vært i kontakt med agent Tore Pedersen. Han ønsker ikke å uttale seg om saken.

Uansett legger ikke Oldrup Jensen skjul på at han har ambisjoner om å spille utenfor de norske landegrensene.

– Jeg har alltid vært ærlig på at jeg har en drøm om å spille i utlandet som alle andre her også sikkert har. Men når det eventuelt skal skje er vanskelig å si. Det må være rett tidspunkt og rett klubb. Mer er vanskelig å si før det kommer noe konkret, sier han og understreker at han trives i Odd.

Ingen nye

Dag Eilev Fagermo regner med at ingen forlater Odd, og heller ikke at noen nye kommer inn i det kommende overgangsvinduet.

– Vi skal ikke ha noe folk inn. Vi har bra nok stall. Vi har vært uheldig med skadesituasjonen og jobber med å få den i orden. Jeg har ikke startet med det beste laget en gang i år ennå på grunn av skader, sier Odd-treneren.

Søndag kveld spilte Odd 0-0 for fjerde gang på de siste seks kampene. Halvveis ut i sesongen ligger Odd på åttendeplass med 22 poeng - fire bak medalje. Foreløpig scorer ingen lag sjeldnere enn Odd, som kun har 12 mål på de første 15 kampene.