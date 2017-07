Ingen styrkeprøve for Odd – tok seg enkelt videre i Europa

(Odd - Vaduz 1-0, 2-0 sammenlagt) Odd tok seg enkelt videre over to kamper mot Vaduz, men må heve seg til neste runde. Da venter langt tøffere motstand.

Nå står nemlig kroatiske storklubben Dinamo Zagreb i neste runde for tur. Skien-klubben tok seg enkelt videre med 2-0 sammenlagt, mot et Vaduz-lag som ikke overbeviste noen.

Vaduz var ingen styrkeprøve. Det kan Dinamo Zagreb bli.

1-0-seier både borte og hjemme var mer enn nok for Dag-Eilev Fagermos menn.I Liechtenstein var det Olivier Occéan som sørget for at Odd fikk den perfekte kombinasjonen av seier og bortemål.

VG Live: Vi fulgte Odd-triumfen direkte!

I egen storstue var det Stefan Mladenovic som satte den famøse spikeren i kista.

Sjansefattig



Vaduz var rett og slett avhengige av scoring på Skagerak Arena, men hjemmelagets sammenlagtledelse var aldri truet.

I et tamt og sjansefattig oppgjør som bar preg av sommerferie-modus, var det vertene som sto for kampens største mulighet, signert Pape Pate Diouf. Etter 31 minutter var spissen i god scoringsposisjon, og fra drøye fem meters hold satte han ballen i nettveggen etter et innlegg.

AVANSERTE ENKELT: Odd-spillerne var ikke overraskende fornøyd med å ta seg videre til den tredje runden i Europa League. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Og det skjedde ikke stort mer enn det. I hvert fall ikke før det 81. minutt. Riku Riski kom til innlegg, som Mladenovic, etter et fryktelig langt og dypt løp, enkelt omsatte til scoring.

Selv om det tok 81 minutter å få hull på byllen, ble det hele nærmest en transportetappe for Fagermos menn.



Tøff oppgave i vente



Avansementet var uansett det viktigste. Og det er godt å være norsk i Europa om dagen. Onsdag avanserte Rosenborg i Champions League, og dagen etter tok Odd seg enkelt videre i Europa League. Det er ikke alle som koser seg, dog:

Samtidig som Odd avanserte, ble Brann kastet på hodet ut av Europa League da de tapte 0-2 for Ruzomberok i Bergen.

Men det er en tøff oppgave som venter Fagermo & co. Dinamo Zagreb er nemlig Kroatias mestvinnende lag gjennom tidene.

• Vunnet hjemlig liga 18 ganger

• Hjemlig cup 14 ganger

• Supercupen fem ganger



De har i tillegg en stolt tradisjon for å fostre verdensstjerner:

Spillere som Davor Suker, Mark Viduka, Mario Mandzukic og Luka Modric har alle vært innom klubben.

PS! I skrivende stund spiller Haugesund sitt returoppgjør mot polske Lech Poznan. VG oppdaterer denne saken så fort oppgjøret er over. Det oppgjøret kan du følge her.