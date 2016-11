Her er Odd i Europa-toppen: – Stort sett for dårlig i de andre klubbene

Odd scorer skyhøyt på en fersk liste over lag i Europa som bruker unge spillere. Trener Dag-Eilev Fagermo (49) mener i den anledning at andre norske klubber er opptatt av helt feil ting.

– Skal vi løfte norsk fotball, noe vi alle er enige om i disse dager, så må toppklubbene ta ansvar i sitt distrikt. Det er dessverre sånn at toppklubbene nå er mer opptatt av å bli G16- eller juniormester. Det er hvor mange Tippeliga-spillere du klarer å få frem som må bety noe sier Dag-Eilev Fagermo til VG, og fortsetter:

– Hvis alle klubber jobber hardt i sitt distrikt så er sjansen stor for å få frem store talenter som Martin Ødegaard og Rafik Zekhnini. Det er det stort sett bare vi som gjør. Det er stort sett for dårlig i de andre klubbene, sier Odd-treneren.

Blant de beste i Europa



Europas topp ti (andel spilletid i ligaen gitt til spillere mellom 15-21 år, og som har vært i klubben minst tre sesonger): 1. FC Tatran (Slovakia) 74,6 prosent

2. Gorica (Slovenia) 64,8 prosent

3. Athletic Bilbao (Spania) 62,5 prosent

4. Volyn Lutsk (Ukraina) 62,3 prosent

5. Hradec Králové (Tsjekkia) 59,7 prosent

6. Aalborg (Danmark) 57,5 prosent

7. Real Sociedad (Spania) 56,3 prosent

8. Viitorul Constanta (Romania) 55,8 prosent

9. Osijek (Kroatia) 55,2 prosent

10. Odd (Norge) 54,7 prosent Kilde: Football Observatory

Han kommer med et stikk til de andre norske klubbene på øverste nivå etter å ha blitt forelagt en ny liste fra Football Observatory. Nettstedet har laget en oversikt over hvor mye spilletid spillere mellom 15 og 21 år får blant 31 forskjellige ligaer i Europa. Ett kriterium er i tillegg at spillerne må ha vært i klubben minst tre år.

Odds fasit er som følger: 54,7 prosent av Tippeliga-minuttene fra 01. juli til og med november er spilt av spillere som faller inn under den kategorien. Det gir en imponerende tiendeplass på Europa-basis.

FC Tatran fra Slovakia topper listen, mens mer kjente Athletic Bilbao fra La Liga eksempelvis er nummer tre. Beste norske lag etter Odd er Tromsø. «Gutan» har en veldig sterk årgang spillere født i 1996. Deres unge spillere har gjort beslag på 33,9 prosent av spilletiden siste halvdel av sesongen. Det holder til en delt 46. plass med israelske Hapoel Haifa.

Lokale spillere gir høyt tilskuersnitt



Dermed er Odd i realiteten i egen liga i Norge.

TIPPELIGA-HIT: Odds Rafik Zekhnini har blitt en yndling i årets Tippeliga. Her er driblevingen avbildet sammen med trener Dag-Eilev Fagermo i forbindelse med en VG-reportasje før sesongen. Foto: Roger Neumann , VG

– Det har vi vært i flere år. Tabellen er viktigst, men etter det handler det om å utvikle spillere til det beste for norsk fotball. Ikke minst for patriotismen, at folk i nærmiljøet brenner for fotballen, og ser at det kommer noen fra nær deg og spiller for flaggskipet i fylket. Tenk hvor mye det betyr for grasrota som jobber for norsk fotball, sier Fagermo engasjert.

Odd-treneren mener den tilliten han har gitt unge spillere – at han «faktisk bruker dem» – slik han selv sier, gjenspeiler seg i tilskuertallene. Ifølge Odd-treneren snittet telemarkingene på 8000 besøkende på Skagerak Arena denne sesongen. Han bruker Strømsgodset som eksempel på det motsatte. Han hevder at da drammenserne tok seriegull i 2013 hadde de «omtrent ikke spillere fra Buskerud og langt lavere tilskuersnitt enn det Odd har i år».

– Lokale spillere er viktig for publikums engasjement, slår Odd-treneren fast.

Trekker frem Rossbach



Fagermo sier han heller ville blitt nummer åtte i Tippeligaen enn «å ha svensker, dansker, en haug av spillere med utenlandsk pass, og dermed drive kortsiktig».

Han er stolt over at filosofien Odd har hatt gjennom mange år viser seg i internasjonale lister – samtidig som de havner på høyt på tabellen hjemme. Telemarkingene tok i år Tippeliga-bronsen med god margin ned til Haugesund, Molde, Sarpsborg 08 og Strømsgodset.

– Hvilken Odd-spiller vil du trekke frem i listens anledning?

– Det er Sondre Rossbach. Han har spilt alt. Sondre er det beste eksemplet. Vi satset på ham, og han har allerede spilt to og et halvt år i Tippeligaen. Han blir bare bedre og bedre. I tillegg har han vært førstekeeper for Norges U21-lag i år, sier Fagermo stolt til VG.