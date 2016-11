Bekrefter bud på Zekhnini

Mens Odd-spillerne i dag feiret bronsefangsten i Tippeligaen, var Rafik Zekhnini (18) ifølge avisen Varden i England for å gjennomføre samtaler med Everton.

– Rafik er ikke her i dag fordi han har fått tillatelse til å reise og møte en klubb som har vist interesse for ham, uttalte Odds daglige leder Einar Håndlykken da telemarksavisen Varden stilte spørsmål ved lynvingens fravær i dag.

Da VG tok kontakt med Håndlykken, bekreftet han at det var kommet bud på 18-åringen.

– Vi har konkret interesse og bud på Rafik. Men foreløpig har vi ikke takket ja til noen bud.

– Er budet fra Everton?

– Det kan jeg ikke si noe om. Men jeg kan si at det er fra en av de store ligaene, sa Odds daglige leder, som ikke ville si noe om sum.

– Når skal dere respondere på det?

– Vi har takket nei til det, sa Håndlykken videre. Han indikerte at et nytt bud ikke var usannsynlig.

– Det er jo bevegelse her, det er det.



Varden hevder å vite at det er Everton som har kommet på banen for å sikre seg det 18-årige stortalentet.

Se: Hummels reagerer på Zekhninis alder: – What the f***?



Ettertraktet



Zekhnini har blitt Odd-supporternes store yndling de siste par sesongene, og han fikk for alvor vist seg fram på den internasjonale scenen da han herjet mot Borussia Dortmund i Europa League i fjor.

Siden den gangen har en rekke klubber banket på døra hos Odd og meldt sin interesse, men ingenting konkret skjedde mens vinduet var åpent i sommer. Nå bekrefter imidlertid Odd at de har mottatt et bud, men størrelsesorden vil de ikke si noe om.

Les også: Høgmo åpner for Zekhnini på A-landslaget

Zekhnini har en kontrakt som utløper etter 2017-sesongen, og Odd har i utgangspunktet ønsket å forlenge avtalen. Men 18-åringen er klar for spill i utlandet, og har overfor Varden innrømmet han er glad for muligheten til å forhandle med mulige andre arbeidsgivere.

– Jeg har fått lov til å snakke med andre klubber, og både jeg og familien min er fornøyd med hvordan Odd har håndtert dette, sier Zekhnini.

Sett denne? Fagermo mener Zekhnini har større potensial enn Ødegaard

Skadekaos



Nå skal altså Zekhnini etter sigende oppholde seg i England. Det er antakelig et solid lyspunkt i det som ellers har vært en ganske mørk sesong for lynvingen.

– Jeg er ganske langt nede. Og forbannet, sa han til VG i starten av oktober. Da hadde han nettopp slått opp igjen en strekkskade i låret, en skade han pådro seg mot Lillestrøm tidlig i høst.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo mente det ville være viktig utover høsten å ikke presse Zekhnini med tanke på skadesituasjonen, men i slutten av oktober var Odd i trøbbel mot Sogndal. For å sikre medalje trengte de seier, og Zekhnini ble byttet inn. Han satte inn 3-1-målet som punkterte kampen og berget metall for Odd, men etter kampslutt forlot Zekhnini et TV 2-intervju i tårer.

Han hadde slått opp igjen lårskaden, for tredje gang. Han var følgelig ikke med da Odd spilte siste seriekamp søndag, borte mot Tromsø, en kamp som endte i 3-1-tap.