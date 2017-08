Aston Villa-interesse for to Odd-spillere

SKIEN (VG) Championship-klubben Aston Villa hadde speidere på plass på Skagerak Arena torsdag.

Thomas Grøgaard og Sondre Rossbach er spillerne som angivelig skal være i den engelske klubbens søkelys. Etter det VG erfarer var John Terrys nye klubb på plass med med speidere på tribunen da Odd røk ut av europaligakvalifiseringen mot Dinamo Zagreb torsdag. Rossbach skal ha mye av æren for at Odd holdt nullen.

– Jeg følte jeg gjorde jobben. Jeg hadde noen gode redninger og holdt nullen, så jeg er fornøyd med egen prestasjon, sier Rossbach, før han legger til:

– Selv om det selvfølgelig drukner litt i at vi ikke får med oss det resultatet vi vil.

Grøgaard leverte også en solid kamp på Odds venstreback-plass, men 23-åringen lar seg ikke rive med av Aston Villa-ryktene.

– Det tenker jeg ikke så mye på egentlig. Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan på banen, så får mediene snakke om det, eller klubbene om det kommer så langt.

– Har en drøm om å spille på høyere nivå

Grøgaard vil derimot ikke utelukke at om interessen blir konkret, så kan det være interessant.

– Det er vanskelig å forholde seg til, men jeg har selvfølgelig en drøm om å spille på et høyere nivå, og alle klubber som spiller i bedre ligaer er selvfølgelig interessante, sier han til VG.

Etter det VG erfarer skal også Bayer Leverkusen ha vært på Skagerak Arena til Europaliga-kampen.

Rossbach og Grøgaard har begge vært på aldersbestemte landslag, og levert godt der og i Eliteserien. Rossbach selv har ikke tenkt noe over det, og visste ikke at det var speidere på kampen.

– Man vet aldri hva som skjer i fotball, men jeg har en kontrakt med Odd ut neste år, og det forholder jeg meg til. Nå skal vi spille oss oppover tabellen i Eliteserien, og det er vårt fokus, forteller Rossbach.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo kan heller ikke utelukke at flere spillere kan forsvinne fra Skiensklubben. Fra før har Fredrik Oldrup Jensen forsvunnet til Zulte Waregem.

– Det blir sikkert solgt et par til nå, når vi gjør det bra her. Vi selger jo bare Telemarkinger, men vi får se. Jeg vet ærlig talt ikke om det kommer noen inn eller om noen forsvinner, sier han på spørsmål fra VG.

Roser profesjonaliteten

Leif Gunnar Smerud er trener for U21-landslaget og har hatt mye med de to unge guttene å gjøre de siste årene. Han er full av lovord om de to Odd-spillerne, og mener det er godt å se dem få belønning for jobben de har gjort.

– Det er to spennende, unge spillere, som det er naturlig at er interesse rundt når de presterer godt. De har blitt matchet bra og har vært i Odds system over lang tid. De har blitt tatt godt vare på, så det er kjekt å se at de får litt oppmerksomhet, sier han.

– Tror du de er klare for å ta steget ut?

– Det er vanskelig å vurdere. De har jobbet veldig bra, og Grøgaard vet jeg har jobbet utrolig hardt. Han er en av de mest profesjonelle spillerne jeg vet om. Sondre er ung til keeper å være, men har stått fast på bra nivå, forteller Smerud.

Og når de unge Odd-spillerne skal ta valget er det én ting Smerud trekker frem som aller viktigst.

– Utvikling er det viktigste når de velger klubb, og i hvilken liga det skal være har jeg ingen formening om. Det er mange faktorer som spiller inn, og om det er bra for dem å skifte klubb vet de nok best selv, avslutter U21-treneren.