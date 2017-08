EKEBERG (VG) En leken Mats Zuccarello (29) var i en egen klasse i kjendiskampen på Ekebergsletta. Men Zucca har gitt opp å få leke i OL.

– Jeg synes det er hyggelig å spille fotball. Jeg liker det. Så er det kult å spille med masse kule folk, og alle har det gøy. Det var moro i dag, sier New York Rangers-spilleren til VG.

– Angrer du på at du ikke ble fotballspiller?

– Nei, jeg har det ganske ålreit der jeg er nå. Jeg tror ikke jeg hadde kommet så veldig langt, men drømmen hadde vært å spille på United, sier han med et smil.

Med tier på ryggen og kapteinbind rundt armen så han ut som Diego Maradona light da han trikset rundt på sletta før kjendisoppgjøret.

Med teknikk, lavt tyngdepunkt og spilleforståelse imponerte han alle, og satte til og med fotballkjendiser som Andrine Hegerberg og Vidar Riseth i skyggen - riktignok i en kamp som ikke var preget av mye alvor.

Gleder seg til sesongen

Zucca var et bra fotballtalent i ungdommen. Som 12-åring fikk han med seg en finale i Norway Cup, og han spilte senere på juniorlaget til Vålerenga. Men suget mot ishockeymiljøet var sterkest.

– Hvor langt kunne du dratt det i fotballen?

PLAYMAKER: Mats Zuccarello sprudlet i kjendiskampen på Ekebergsletta. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Jeg vet ikke. Det skal jeg ikke spekulere på. Jeg vet hvor gode fotballspillere er her hjemme og i utlandet, så der hadde ikke jeg vært i nærheten, svarer han.

Zucca har blitt en Rangers-veteran. Han har spilt på laget siden 2013, etter at han dro over i 2010. Men forrige sesong ble avsluttet på skuffende vis for poengplukkeren – da Rangers røk 2-4 i sluttspillet mot Ottawa Senators.

– Jeg gleder meg til sesongen. Det skal bli moro å komme i gang, og forhåpentligvis komme seg videre fra andre runde. Selvfølgelig vil vi komme lengre enn i fjor, så da må vi kjøre på og trene bra nå i sommer, sier han.

– Føler du at du må ta enda mer ansvar jo mer rutinert du blir?

– Jeg prøver alltid så godt jeg kan, så får vi se. Man blir mer rutinert, så da får man jo ta litt ekstra tak.

Før sommeren uttalte Zucca til NRK at han fortsatt hadde håp om å spille OL for Norge i Pyeongchang i februar neste år – til tross for at NHL-ledelsen besluttet ikke å frigi noen spillere.

Nå innser Zuccarello at det ikke blir noe av.

– Det er kjedelig for meg. Norge er med og kommer til å gjøre det veldig bra, og alle de som får være med unner jeg all lykke. Det er veldig surt ikke å få være med, men det er ikke noe jeg får gjort noe med, sier han.

PS! Team Global Goal slo MOT/Right to play 5-3 i kjendiskampen. Zucca leverte scoring og to målgivende for vinnerlaget.