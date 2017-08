Jentene fra Nord-Korea vant Norway Cup-finalen

14-åringene fra Nord-Korea kunne løfte pokalen etter å ha gått gjennom Norway Cup med 43-0 i målforskjell.

Det er første gang et lag fra Nord-Korea er i Europa og første gang Norway Cup tar imot et lag fra det asiatiske diktaturet, ledet av Kim Jong-un.

Lørdag morgen gikk finalen for jenter 14 mellom Lambertseter IL og Pyongyang International Football School på hovedbanen på Ekebergsletta.

Gjestene fra Nord-Korea har tidligere vunnet med utklassingsifre som 8 - 0 og 5 - 0, men møttte sterkere motstand fra Lambertseter-jentene.

Tidlig i første omgang scoret nordkoreanske Si Nae det første målet. Lambertseter ILs trener Tommy Larsen, sier motstanderne har en disiplinert spillestil.

– De er ballsikre og et utrolig profft fotballag. Folk på tribunen, som har fulgt dem gjennom uken, sier at vi er det eneste laget som har gitt dem litt motstand. Det er vi fornøyd med, sier Larsen til VG.

Les også: Kan bidra til å fjerne noen myter

SLO TILBAKE ETER SKADE: Jong Ryu Gyong gratulerer lagkaptein Hong Song Ok før de skal opp på podiet og få gullpokalen. Sistnevnte var skadet før kampen, men satte inn lagets siste mål. Foto: Sjur Stølen / Vg

– Nå kan vi være stolte

Pyongyang International Football Schools kaptein Hong Song Ok (14) ble stygt skadet i beinet i en tidligere kamp. Det var lenge usikkert om hun ville kunne være med å spille den siste avgjørende finalekampen, men til slutt sa legene ja.

I siste del av andre omgang ble hun byttet inn, og hun satte inn det andre målet i kampen, som sørget 2-0 seierr til nordkoreanerne.

Da kampen ble blåst av, jublet jentene spontant, samlet seg i ring, ropte innøvde heiarop og vinket til seg hovedtreneren Kim Sang Hyop, som måtte bli med på feiringen.

– Jeg er så fornøyd med denne seieren! Dette har vi jobbet for hele det siste året, og nå kan vi dra tilbake til foreldrene våre og til skolen og være stolte, sier kaptein Hong Song Ok.

SEIERSDANS: Nordkoreanerene jubler etter kampslutt. I blått er lagets trenere Jang Kyong Il og Kim Sang Hyop, lagets kaptein, Hong Song Ok (12), Choe Song Gyong (16), reservekeeper Won Jin Sim (21) og Jo Il Gyong (5). Spillernes nummer i parantes. Foto: Sjur Stølen / Vg

Hun innrømmer at beinet gjorde vondt, men med gullpokalen i hendene, brydde hun seg ikke om det nå.

– Jeg drømmer om å bli en stjerne på den internasjonale fotball-arenaen, sier hun og legger til at Norge er et vakkert land.

Laget har vært i Norge i litt over en uke. Først reiste de i 26 timer med tog fra hovedstaden Pyongyang til Beijing i Kina, deretter fløy de til Doha i Qatar, før kursen omsider ble lagt direkte mot Oslo.

Les også: Nord-Korea på Gardermoen: – Vi skal vinne Norway cup.

Trener Jang Kyong Il kysser pokalen mens deres lagkaptein Hong Song Ok holder den. Jentene bryter ut i latter idet det skjer. Foto: Sjur Stølen / Vg , IKKE VG-BILDE

Forventet en tøff kamp



Også trener Jang Kyong Il sier at oppholdet i Norge har vært godt, og at folk har vært snille og hjelpsomme. Han er fornøyd med at de kan ta med gullpokalen hjem.

– Dere har ikke sluppet inn ett eneste mål i løpet av hele Norway Cup, og nå vinner dere finalen. Hva er hemmeligheten?



Han ler muntert av spørsmålet.

– Du vet, de er gode tekniske og har vært gode til å implementere spillestrategien fra treneren. Jentene gjorde sitt aller beste. Vi er kjempefornøyde med seieren, sier han til VG.



– Heller ikke vi greide å score mål mot dem, men vi er strålende fornøyd med andreplassen, sier Tommy Larsen, trener for Lambertseter IL.

HAR BLITT FANS: Marie Thon Rabben og Stine Landemark smilte fra øre til øre da de fikk ta bilde med nordkoreanerne. Jentene har blitt store fans av laget og de gjevnaldrende jentene. Foto: Sjur Stølen / Vg

Har fått norske fans

Tre 14 år gamle jenter fra Bergen fulgte finalekampen fra tribunen og hoppet over reklamegjerdet idet kampen var over for å ta bilde av og med jentene fra Nord-Korea. De har blitt fans.



– De spiller så bra. Vi har sett fire av kampene deres. Det er litt sykt at de får komme ut fra landet for å spille på fotballcup, sier Marie Thon Rabben (14).

Når Marie får lov til å komme opp på scenen og være med på lagbildet, hopper hun opp og ned av glede.

– Tenker dere noe på hvordan spillerne har det hjemme i Nord-korea?

– Det er veldig strengt der. De må være veldig skuffet etter å ha sett hvor godt vi har det her. Når skal de hjem til Nord-Korea hvor alt skal være perfekt, sier Stine Holmebukt (14).

Utenom fotballen har det 14-åringene fra Nord-Korea brukt mye tid i «Fun Park» på Ekebergsletta. Parken inneholder klatrevegg, trampoliner, rullebrettpark og snøbrettkjøring på plastikk.

Etter seieren var sikret, var også dette første spørsmål til Norway Cup-arrangørene: Når åpner parken?

Seieren feirer nord-koreanerne der, før de skal dra hjem til Pyongyang.