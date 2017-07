GARDERMOEN (VG) De 14 år gamle jentene fra Nord-Korea ble tatt imot med presseoppbud, velkomstplakat og melkesjokolade da de landet på norsk jord fredag ettermiddag.

Laget fra Nord-Korea kom tuslende ut av ankomsthallen på Gardermoen rundt klokken 13.30 og ble hilst velkommen av jenter 14-laget til Bjerke IL fra Nannestad.

De er vennskapslaget til «Pyongyang Int. Football School», som skal delta på Norway Cup. Dette er første gang laget er i Europa og første gang Norway Cup tar imot et lag fra det asiatiske diktaturet, ledet av Kim Jong-un.

Jentene fra det lukkede landet så forfjamset over all oppmerksomheten de fikk på Gardermoen. Både presse, andre reisende og Bjerke-laget flokket seg rundt dem. Det norske vennskapslaget hadde også med velkomstgave i form av melkesjokolader.

Journalist Lasse Evensen er hjernen bak den nordkoreanske deltagelsen i Norway Cup. Han lager dokumentar om Nord-Koreas landslagstrener Jørn Andersen og det nevnte jentelaget – og understreker overfor VG at Norway Cup-eventyret ikke hadde blitt noe av uten Andersen.

Reisen fra Nord-Korea har vært lang for jentelaget: Først reiste de i 26 timer med tog fra hovedstaden Pyongyang til Beijing i Kina, deretter fløy de til Doha i Qatar, før kursen omsider ble lagt direkte mot Norge og Gardermoen. Søndag morgen spiller de sin første kamp på Ekebergsletta.

«WELCOME TO NORWAY»: Jentelaget fra Bjerke IL hadde gjort hjemmeleksa og stilte med egensnekret plakat til det historiske besøket. Foto: Terje Bringedal , VG

Glad, spent og nervøs

VG fikk snakket med kapteinen for laget. Hun var sliten etter reisen. Mellom all fotballen på Ekebergsletta håper hun også å få tatt seg et bad i havet, sier hun.

Men kapteinen er ikke i tvil om hva målet i J14-klassen er:

– Vi skal vinne, sier Hong Song Ok.

Det bør også være mulig. Alle jentene på laget går på et fotballakademi i hovedstaden Pyongyang, og trener flere ganger om dagen. Akademiet ligger ved siden av May Day Stadion. Det er verdens største arena for idrett, og det hevdes at tar 150.000 tilskuere. Antall sitteplasser er rolig 114.000. Camp Nou i Barcelona har til sammenligning en kapasitet på drøyt 99.000.

– De gleder seg til å være med i Norway Cup. De er veldig spente, glade og noen er veldige nervøse, sier «Mrs. Song» til VG. Hun er representant for det nordkoreanske fotballforbundet under oppholdet i Norge.

Sanna Homble spiller for Bjerke IL og var til stede på Gardermoen med lagvenninne for å gi Nord-Korea-laget en god start på norgesbesøket.

– Det var litt rart, fordi vi fikk ikke snakket så mye dem. Men dette blir veldig spennende, sier Homble – og legger til at de har lært seg å si «hei» på nordkoreansk.

– Viktigere enn noensinne



Norway Cup-sjef Tony Isaksen er stolt og spent over besøket fra det som blir omtalt som verdens mest lukkede land.

– Det er kjempespennende. Vår visjon er å være den største og viktigste arenaen for idrettsglede og vennskap. Derfor er det viktig å ha med lag fra hele verden, også Nord-Korea, sier Isaksen.

PÅ TREDJE ÅRET: Tony Isaksen, her under Norway Cup i 2016, overtok som sjef etter Frode Kyvåg i 2015. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Turneringen har tradisjon for å invitere lag fra konfliktfylte områder, deriblant Israel og Palestina, forteller han.

– Hadde dere noen betenkeligheter ved å invitere et lag fra et land som Nord-Korea?

– For oss handler ikke det om storpolitikk. I dagens verden er arrangement som Norway Cup viktigere enn noensinne. Her får man konkurrert og pratet med mennesker fra hele verden. Lært seg respekt for folk med ulik bakgrunn og fra andre kulturer.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å behandle søknader fra utlendinger som vil besøk Norge. Men nordkoreanere som vil til Norge, må få innvilget søknaden gjennom den svenske ambassaden i Pyongyang, forteller assisterende kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i UDI. Han forteller at det er «svært sjeldent» at det innvilges visum til borgere av Nord-Korea.

– Før vi innvilger besøksvisum til Norge, er det generelt slik at vi vurderer det som meget sannsynlig at vedkommende reiser hjem etter besøket, sier Fenstad til VG.

PS: Norway Cup arrangeres på Ekebergsletta i Oslo fra 29. juli til 5. august. Jentelaget fra Nord-Korea skal møte Lille Tøyen, Osterøy og Stegaberg i gruppespillet.

