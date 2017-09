TV 2: «Edvartsen-e-postene» er sendt fra villa på Kongsvinger

Norges Fotballforbund hevder de har bevis for at flere av de omtalte e-postene i saken om Svein-Erik Edvartsen (38) er sendt fra hans private bolig.

Det melder TV 2 lørdag formiddag. Kanalen skriver at NFF har klart å spore IP-adressene til e-postene tilbake til en villa på Kongsvinger, der Edvartsen bor.

VG har tidligere omtalt å ha mottatt e-poster fra samme ukjente avsender som NFF mener er Svein-Erik Edvartsen. I e-postene hylles Edvartsen, samtidig som avsenderen er svært kritisk til toppledere i NFF og dommersjef Terje Hauge.

Edvartsen har hele tiden hevdet at han ikke har stått bak e-postene. Tidligere har NFF fortalt at de sitter på fire e-poster som de vil bruke som bevis i den kommende rettsaken mot Edvartsen.

Bakgrunn: Slik forklarer Edvartsen IP-mysteriet

TV 2 sporet egne eposter

TV 2 skriver at også de mottok to mistenkelige «Edvartsen-e-poster». De skriver at de har brukt et anerkjent IT-firma til å spore IP-adressene, og ifølge kanalen skal disse også lede til Edvartsens villa på Kongsvinger.

– NFF har avsluttet arbeidsforholdet til Edvartsen med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Saken skal for retten, og som arbeidsgiver ønsker ikke NFF å prosedere detaljer i en personalsak i media, skriver NFFs kommunikasjonssjef Svein Graff i en sms til TV 2.

Edvartsens advokat, John Christian Elden, har ikke ønsket å kommentere saken til TV 2 før de utleverer all informasjon knyttet til e-postene og IP-sporingen av disse. Advokaten har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.

Så du denne? Feilsendt e-post: NFF-topp totalslakter Edvartsen

I et intervju med VG tidligere i måneden sa Edvartsen at han ikke kan ha vært tilstede på Kongsvinger i de nevnte tidsrommene da e-postene ble sendt.

Ifølge TV 2 skal NFF likevel føle at de har nok bevis, blant annet gjennom spor i sosiale medier, til å kunne poengtere at Edvartsen likevel kan ha vært på Kongsvinger.

Saksøker NFF

Tidligere i uken kunne VG melde at Edvartsen har bestemt seg for å saksøke Norges Fotballforbund. For to uker siden fikk han sparken som seksjonsleder i forbundet, i tillegg vil ikke forbundet la han dømme på toppnivå. 38-åringen ønsker å komme tilbake i den sivile jobben og på fotballbanen.

Edvartsen og Elden skal ha gitt opp å forhandle med NFF. Dermed må partene møtes i Oslo tingrett en gang i 2018.

– Når ikke han som styrer over dommerkarrieren en gang vil ta en lunsj med Edvartsen, ser vi ingen grunn til forhandlinger, sa Elden til VG torsdag.

– Hva skal til for at Edvartsen dropper søksmålet mot NFF?

– NFF må beklage uriktige beskyldninger mot ham, betale erstatning og sette ham inn i jobben igjen, og dommerrollen fra førstkommende sesong, slik de tidligere har avtalt, sier Elden.

Forvirret? Disse tre punktene er sentrale i Edvartsen-saken