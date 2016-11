Toppfotballsjef Semb etter det tøffe året: – Jeg ser lyst på det

2016 har vært fylt med tap og negative saker for norsk fotball. Men toppfotballsjef Nils Johan Semb mener han ser lys i tunnelen. Heller ikke Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen vil svartmale situasjonen.

– Det er klart vi har opplevd en del kjedelige ting. Det har vært et krevende år, sier Semb til VG.

– Men jeg er inspirert og ser lyst på det. Jeg mener det er grunn til optimisme i norsk fotball. Vi skal huske at ting svinger fort. Vi hadde også ett år som ble kalt annus horribilis i 2011. Men året etter var det annus jubileus, minner toppfotballsjefen om.

– Vi skal være litt forsiktig med å svartmale. I fjor var både vi og Molde i Europa. Det er marginer. Et minutt mot APOEL er grunnen til at vi ikke er i Europa nå, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

RBK har vært bunnsolide i Norge med firemålsseier i cupfinalen og ligagull med 15 poengs margin. Men Ingebrigtsens store Europa-ambisjoner bråstoppet i overtidstapet kypriotene og de to senere nederlagene mot Austria Wien. Heller ikke Molde, Odd og Stabæk lyktes internasjonalt.

Herrelandslaget er så godt som ute av VM-kvaliken og kvinnene mistet OL-sluttspillet. Også kvinneklubbene ble slått rett ut Champions League i første forsøk.

Og nå har Nils Johan Semb en stor jobb å gjøre sammen med resten av toppledelsen i NFF. Norge mangler landslagssjef på både herre- og kvinnesiden. NFF har også stått uten generalsekretær i et halvt år.

– Veldig mye blir preget av at A-landslaget for herrer ikke lykkes. Der har vi en jobb å gjøre naturligvis. På klubbsiden synes jeg vi skal huske Molde og Rosenborgs prestasjon sist sesong. Det er lenge siden den norske klubbkoeffisienten har gått like mye opp. Kvinnelandslaget kom ikke til OL, men er klare for EM neste år. Husk dessuten at Europas beste kvinnespiller Ada Hegerberg for det meste er utviklet i Norge og at både U19- og U17-landslaget var i mesterskap. Det var vi sammen med Tyskland og Spania alene om, argumenterer Semb.

Han trekker også frem resultatene til ungdomslandslagene på herresiden som bakgrunn for sin lyse fremtidstro.

Men Nils Johan Semb har ingen problemer med se at denne sesongen har vært tøff. Den startet med at VG før fotballtinget satte søkelyset på lønningene i NFF. Hans egen godtgjørelse ble også tema. Toppfotballsjefen hadde i 2015 en skattbar inntekt på 2,67 millioner kroner.

– Det er fryktelig vanskelig materie å gå inn. Vi står som en frivillig organisasjon mellom børs og katedral. Det har vært krevende for Norges Fotballforbund. Men også for mange andre særforbund og Norges Idrettsforbund. Alle var involvert i åpenhetsdebatten, sier Nils Johan Semb.

LITEN BISMAK: RBK og trener Kåre Ingebrigtsen danser kunne søndag juble for cupfinaleseier og en bunnsolid sesong hjemme i Norge. Men Europa-ambisjonene er fortsatt ikke oppfylt. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Kåre Ingebrigtsen har opplevd en jubelsesong i Norge. Men er klar på at Rosenborg trenger tøffere konkurranse på hjemmebane.

– Det hjelper definitivt hvis det blir en tettere og jevnere Tippeliga. Det er bedre for oss. Og så havner det om at flere klubber må ha ambisjoner om å spille i Europa. Det er en del som roper om at vi Rosenborg har store ressurser og egentlig har gitt opp. Men Leicester vinner Premier League og der er det noen som har litt større ressurser enn dem, sier han.

Ingebrigtsen mener mange norske toppklubber flest sikter altfor lavt.

– Noen må være tøffe nok trynet. Det er bare Molde som er tøffe nok til å si at dem skal ta oss neste år. Flere må ha den ambisjonen og tørre å satse. De fleste lag er fornøyd med å være mellom fire og 10. For da er de ikke involvert i noen verdens ting.

– Finnes det en sammenheng mellom landslagets og klubbenes problemer internasjonalt?

– Ja. Vi trenger flere spillere med bedre erfaring. Det vil hjelpe landslaget. Når vi er i Europa så selger vi spillere ut til større ligaer. Vi ser hva Ole (Selnæs) har gjort gjennom ett år. Han har spilt seg til en solid posisjon i St. Etienne og er med på å forsterke landslaget.

Kåre Ingebrigtsen mener at også trenerne må utøve selvkritikk i enden av en sesong som ikke har gitt annet enn nedturer internasjonalt.

– Alle i norsk fotball må ta ansvar for at vi pr. nå ikke har et godt landslag. Vi trenerne har jo trent spillerne de siste 10 årene, men sitter der som fotballeksperter og skylder på alle andre. Vi må svinge innom speilet i ny og ne vi også. Har vi gjort den beste jobben for å være med å utvikle de beste spillerne?