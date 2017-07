Slik går det med guttestjernene: To av tre faller fra

750 nordmenn spilte U-landslagsfotball fra 2000 til 2012. Kun én av tre har fått en betydelig karriere på toppnivå.

VG har gått gjennom troppene til norske ungdomslandslag (G15, G16, G17, G18 og G19) fra 2000 til 2012. Tallene viser dette:

• 9 av 10 som spilte på ett eller flere guttelandslag, har ikke spilt på det norske A-landslaget. Av totalt 750 U-landslagsspillere har 82 gått hele veien til A-landslaget.

• Halvparten av U-landslagsspillerne har ikke spilt toppfotball på seniornivå (Eliteserien eller utenlandske toppligaer). 379 av de 750 spillerne har hatt minst én opptreden på toppnivå.

– Vi pleier å si at det er plass til én A-landslagsspiller per kull, så dette stemmer veldig godt overens med det vi har hatt som utgangspunkt. Med mindre det er et veldig godt kull, må du være den beste på kullet. Så tøft er det, sier talentsjef Håkon Grøttland i Norges Fotballforbund (NFF) om at én av ti U-landslagsspillere ender på A-landslaget.

TALENTSJEF: Håkon Grøttland er fagansvarlig for NFFs landslagsskole. Foto: Sindre Øgar , VG

Han gleder seg over at halvparten av spillerne ender opp på Eliteserie-nivå.

– Det er et veldig gledelig at det er såpass mange. Det er mye som tyder på at vi treffer godt på uttakene våre, sier talentsjefen

Disse tallene inneholder imidlertid mange tilfeller der spillere har fått ett eller noen få innhopp i Eliteserien, uten at det kan regnes som en fullverdig karriere på toppnivå. Dersom man begrenser utvalget til spillere som har minst 20 kamper på Eliteserie-nivå, eller som er aktive på dette nivået i dag, viser tallene følgende:

• 272 av 750 spillere på guttelandslag (36 prosent) har en betydelig karriere i Eliteserien og/eller i en utenlandsk toppliga, eller er fortsatt i en Eliteserie-tropp. Det betyr at kun én av tre har fått, eller kan få, en betytelig karriere på toppnivå. To av tre faller fra.



– Lett å få seg en knekk

Noen går strake veien fra G15-landslaget til A-landslaget og internasjonal toppfotball. Joshua King (Bournemouth), Sander Berge (Genk) og Mats Møller Dæhli (St. Pauli) er blant talentene som har fått en toppkarriere etter å ha gått hele det norske landslagsløpet.

Fotballkarrieren ble ikke like vellykket for Stian Dahlen Brændsrød (25) fra Sandefjord. Med nummer ni på ryggen spilte han flere G15-landskamper sammen med blant andre King, Mushaga Bakenga (Rosenborg) og Markus Henriksen (Hull City). Brændsrød takket farvel til proffdrømmen som 19-åring, etter 70 minutters spill i OBOS-ligaen og kamper i lavere divisjoner.

I dag jobber han som eiendomsmegler i Sandefjord og spiller 6. divisjonsfotball på fritiden.

– Du blir hausset opp som et stort talent når du blir tatt ut på guttelandslag. Uten å jobbe all verden for det, kom jeg på landslaget og fikk mye gratis fordi jeg var rask og talentfull. Da er det lett å få seg en knekk fordi man ikke er vant til å trene nok, og fordi alle forventer altfor mye av deg, sier Brændsrød til VG.

EIENDOMSMEGLER: Stian Dahlen Brændsrød jobber i dag som eiendomsmegler i Sandefjord. Foto: Herman Tinius Folvik , VG

Joakim Riis Rønnevig (24) fra Bærum var keeper på G15-, G16-, G17- og G18-landslag fra 2007 til 2010. I løpet av disse årene spilte han med spillere som King, Henriksen, Valon Berisha og Håvard Nielsen.

Han la skoene på hyllene allerede før han hadde fylt 20 år. Fotballkarrieren var over etter kun en håndfull seniorkamper for Bærum.

– Man har ganske store forventninger til hvordan du skal prestere når du har vært på landslaget. Jeg kjempet i en mental oppoverbakke, presterte ikke opp mot forventningene som omgivelsene hadde til meg, og havnet i en ond sirkel, forteller Rønnevig.

– Ikke sikkert det er en fordel å bli tatt ut

Ser man nærmere på de tre yngste aldersbestemte lagene (G15-G17), er det tydelig at mange faller fra i 15- og 16-årsalderen:

• 99 av 221 spillere som har spilt på G15-landslaget, har spilt i Eliteserien (45 prosent). 25 av dem har spilt på A-landslaget (11 prosent).

• 93 av 207 spillere som har spilt på G16-landslag, har spilt i Eliteserien (samme andel som på G15). 23 av dem har spilt på A-landslaget (også samme andel).

• Det er først på G17-landslaget at andelen vellykkede tilfeller øker drastisk. 207 av 385 spillere på dette nivået har spilt fotball på toppnivå. Det utgjør 54 prosent. 50 av dem har spilt på A-landslaget (13 prosent).

– Det er ikke sikkert det er en fordel å bli tatt ut tidlig på et landslag. Det kan hende du får litt for mye anerkjennelse og positive tilbakemeldinger, at du blir opphausset og glemmer å jobbe hardt nok, mens de som ikke blir tatt ut, trener ekstra hardt, krummer nakken og får en bedre utvikling, sier NFF-Grøttland.

Han har følgende oppfordring til talenter som blir tatt ut på de yngste guttelandslagene:

– Det er viktig å skjønne at det er nå jobben begynner. Det kan være en opptur å bli tatt ut på et tidlig landslag, men det ligger mange år med hardt arbeid igjen før du blir en toppspiller. Det er ikke alle som knekker den koden. Dette bruker vi ganske rått i dialog med spillerne.