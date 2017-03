Sjekk Eggen-barnebarnets karriere-byks på halvannet år

Christian Eggen Rismark (25) gir morfar Nils Arne (75) deler av æren for at han har gått fra 3. divisjon til kaptein i OBOS-ligaen på under to år.

At 1. divisjonsklubben Ranheim har valgt Christian Eggen Rismark som kaptein ble omtalt i Adressa tirsdag kveld. Til VG sier morfar Nils Arne at valget er naturlig.

– Jeg går ut i fra at de velger den de synes er best egnet til å være kaptein. Både gjennom det han leverer på banen og det som er kapteinens viktigste oppgave ..., sier Eggen, og bruker en liten tenkepause før han trekker frem et klassisk engelsk uttrykk.

– Nemlig «leading by example», sier han og humrer.

Fått med deg? Eggen: – Nå bruker jeg gåstol og krykker

– Ingen smågutt



Den norske trenerlegenden har faktisk barnebarnet på besøk når VG ringer. Han virker ikke spesielt overrasket over at flere rutinerte Ranheim-spillere er droppet som kapteinsvalg og at hans unge barnebarn er foretrukket.

Øyvind Storflor og Mads Reginiussen er begge nevnt som navn til den rollen.

– Christian er jo ingen smågutt lengre, sier Eggen – og ler igjen.

Christian Eggen Rismark har Knut Thorbjørn som onkel og Nils Arne som bestefar. Han kommer naturligvis fra en sterk fotballfamilie.

Nils Arne Eggen: Født: 17. september 1941

Aktiv karriere: Orkdal, Rosenborg, Vålerenga og Rosenborg. Cupmester med RBK i 1960, Seriemester med VIF i 1965. Seriegull med RBK i 1967 og 1969. Årets spiller i VG i 1967. 29 A-landskamper for Norge.

Titler som trener: 15 seriemesterskap, 14 med RBK, ett med Moss (1987). Seks cupmesterskap. Tok RBK til kvartfinale i Champions League i 1996/97, og fikk laget til den gjeve ligaen syv ganger. Sluttet etter 2002-sesongen. RBK-comeback med gull i 2010. Har også trent landslaget.

Restartet karrieren



Men det var ikke veldig mye som skulle tilsi at han denne sesongen skulle få en sentral rolle på nest øverste nivå, da han spilte fotball for snaue to år siden.

Etter å ha slitt benken mye i Ranheim i to sesonger gikk han ned flere hakk i divisjonssystemet. Høsten 2015 ble Orkla «redningen», hvor morfar var trener.

– Da jeg restartet karrieren så var det veldig bra å få trent under morfar. Man lærer mest av de beste. Det var et lærerikt år som var inspirerende for spillerkarrieren. Det føltes riktig da. Det er ikke et valg jeg angrer på nå for å si det sånn, sier 25-åringen til VG.

– Jeg tror man har godt av et sånt år. Det gjelder ikke bare Christian. Men når du «restarter» karrieren så må du være på et nivå du kan være dominant. Du lærer mest av å lykkes, istemmer morfar Eggen.

Viktige samtaler



Etter en halv sesong i 3. divisjon returnerte han til Ranheim. Eggen Rismark ble en viktig brikke i den tøffe høstsesongen 2016 som til slutt endte med at trønderklubben berget plassen i OBOS-ligaen med god margin. Nå er han også kaptein.

Nils Arne Eggen sier han og barnebarnet har et veldig nært forhold. Begge har studert og studerer historie og idrett.

– Vi har samme interesser og har mange koselige samtaler, sier 75-åringen.

– Samtalene handler om fotball og hvordan man skal være som person. Det er noe jeg har tatt med meg, sier hans 50 år yngre barnebarn.

Mener han har blitt «inngrodd»



For Nils Arne Eggen blir denne uken en solid opptur. Etter ryggbruddet før jul skal han nå for første gang på lang tid reise til Lerkendal for en samtale med RBK-trenerne Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun.

– Foreløpig har jeg egentlig nok med å komme meg over stuegulvet for egen maskin, men det bedrer seg veldig nå, sier Eggen.

– Så det blir godt å komme til «Brakka» igjen?

– Ja, jeg må jo det vet du. Når du blir sittende som nå blir du litt inngrodd. Du må passe på å komme i gang igjen. Så jeg skal nok være både på Lerkendal og Ranheim i år, lover mannen med hele 21 titler i beltet som trener.