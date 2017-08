Reginiussen: – Vi må bare takke høyere makter

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Ajax 3-2, 4-2 sammenlagt) Rosenborg og Tore Reginiussen trengte et mirakel. De fikk Samuel Adegbenro.

Ifølge Tore Reginiussen (31) tok det helt av på Rosenborg-benken da Samuel Adegbenro (21) ble matchvinner mot fotballstormakten Ajax for andre gang på én uke.

– Stemningen på benken gikk litt opp og ned i takt med kampen. Men på slutten var det full jubel, omfavnelser og det meste. Det var en eksplosjon av følelser da vi scoret det siste, og skjønte av vi hadde det i boks, sier Reginiussen til VG etter kampen.

Fotballdrama

En skade gjorde at Reginiussen måtte se det episke fotballdramaet - med flere vendinger enn et Shakespeare-verk - fra benken.

– Jeg trøbler enda litt med hamstringen etter skaden jeg pådro meg borte mot Celtic. Det har vært litt av og på; gått litt bedre, og så har jeg fått noen tilbakefall på det. I dag ble det vurdert til at det ikke var bra nok til å spille en full kamp i dag.

Etter Nicklas Bendtners (29) scoring midtveis i første omgang, cruiset Rosenborg mot gruppespillet i Europa League.

Så slo Ajax tilbake med to mål på to minutter.

– Det viser jo at de lagene her er nådeløse, og de smekker fort inn et par. Men i store deler av kampen ligger vi veldig solide og er lojale. De blir frustrerte fordi de ikke finner rommene og ikke klarer å trenge gjennom.

Himmel og helvete

Scoringer av Amin Younes og Lasse Schöne snudde oppgjøret på hodet. 150 strålende Rosenborg-minutter så ut til å være til ingen nytte.

– Det er tøft mentalt å gå fra å lede kampen, og ligge under og være ute. Så det er virkelig en monsterprestasjon å slå tilbake igjen, for det er et tøft slag i trynet vi får der.

I sentrum stod nok en gang en 21-årig frelser som har vært trønder i bare en uke. Med ti minutter igjen på klokka raget Samuel Adegbenro høyest av alle på Yann-Erik de Lanlays innlegg.

Så driblet han seg gjennom det som var av desperate Ajax-forsvarere og sendte ballen i korthjørnet - og Rosenborg til himmels - på bare åtte minutter.

– Det er marginalt på nivået her. Kamper avgjøres ofte av enkeltprestasjoner. Og når vi kan sende inn en spiller som scorer tre mål på førti minutter mot et topp europeisk lag, så må man jo bare takke høyere makter for det, sier Reginiussen.

Samuel Adegbenro kom inn fra benken og sendte Rosenborg til til himmels - og videre til gruppespillet i Europa League. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Nigerianeren, som ble hentet fra Viking tidligere i august, har vist seg som en - mildt sagt - god investering.

– Han har vist seg som en ekstrem verdifull spiller for oss i de kampene her, og de målene han har scoret har vist seg å være gull verdt. Han har allerede betalt tilbake det han kostet, og vel så det allerede. Så det viste seg å være et godt kjøp.

Ønskemotstander

Dermed venter seks kamper - minst - i gruppespillet i Europa League. Reginiussen får spørsmål om han ønsker seg enkel motstand eller kjent motstand. Svaret han gir oser av selvtillit.

– Jeg håper på noen ordentlige storlag, Milan for eksempel; lag som virkelig har et navn, og som det er litt schwung over. Vi ser jo gjennom kvalikkampene at vi har noe på dette nivået å gjøre, og at vi kan hamle opp med hvem det skulle være.

– Vi kan slå de store navnene også. Ajax er et ganske stort navn. Vi går inn i gruppespillet med ambisjoner om å bite fra oss. De siste gangene har vi ikke klart å ta all verdens av poeng. Vi skal inn dit nå med trua på å slå de motstanderne vi får.

Reginiussen mener dobbeltseieren over Ajax viser at norsk fotball slettes ikke er så dårlig som mange vil ha det til.

– Vi snakket om det før kampen, at uansett hvordan kampen går, så er ikke avstanden fra norsk fotball og opp så langt opp som folk vil ha det til. Nå har vi spilt jevnt med Celtic og slått Ajax i to kamper. Det er ganske solide lag som er på godt Champioins League-nivå.

Dette er første gang siden 1967 at Ajax ikke greier å ta seg videre til hovedrunden i en eller annen Europa-cup (med unntak av ett år da laget var utestengt på grunn av supporter-opptøyer).