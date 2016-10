Ødegaard lar seg inspirere av Madrid-lagkompisene Asensio og Llorente

DRAMMEN (VG) (Norge U21 – Sveits U21-2-1) Mens Marco Asensio spilte seg til plass i A-troppen til Real Madrid etter å ha utmerket seg på lån, gjør Ødegaards Castilla-kompis Marcos Llorente det bra på utlån i Álaves nå. Det inspirerer Martin Ødegaard.

– Ja, selvfølgelig. Det viser at man kan ta steget fra lavere divisjoner og rett inn (i La Liga). Det viser at det er muligheter, sier 17 år gamle Ødegaard til VG etter å ha vært med på å beseire Sveits i den første av to avgjørende skjebnekamper for Norges U21-lag.

Men seieren satt fryktelig langt inne. Avgjørelsen falt med drøye 10 minutter igjen å spille, da Mohamed «Moi» Elyounoussi fikk den enkle jobben med å pirke inn ballen i det åpne målet etter nydelig forarbeid av Anders Trondsen.

– Det var veldig deilig. Og ekstra deilig å bli matchvinner mot Sveits, sier en glad «Moi» til VG, som til daglig spiller i sveitsiske Basel.

Tilbake i Madrid har Ødegård måttet nøye seg med spill for reservelaget Castilla slik han gjorde forrige sesong, der han har levert varene i fire kamper denne sesongen.

Samtidig har han sett på at nesten tre år eldre Marco Asensio (20) har etablert seg på førstelaget til Real Madrid etter å ha tilbrakt forrige sesong på lån i Espanyol, og at Marcos Llorente (21), Castilla-kompis fra forrige sesong, stråler på lån for La Liga-nykomlingen Alavés.

– Det viser at man kan ta steget opp fra Castilla til La Liga. Han er en veldig god spiller, og jeg var aldri i tvil om at han kom til å vise seg frem, sier Ødegaard om Llorente, som har vært blant Alavés' beste spillere denne sesongstarten.

Når januar kommer, kan det godt hende at det er Ødegaard, som da er fylt 18, sin tur blir sendt på lån.

ETABLERT: Marco Asensio var ett år på lån før han fikk en plass på A-laget til Real Madrid. Her feirer han scoring med Cristiano Ronaldo denne sesongen. Foto: Juan Medina , Reuters

– Er det et alternativ for deg? Å gå samme vei …

– Ja, det er det, bekrefter Ødegaard, uten å ville gå nærmere inn på hvilke klubber det kan dreie seg om, eller om han faktisk har et lån i tankene.

Det har også versert rykter om at Ødegaard har signert nykontrakt med Real Madrid, men heller ikke det ønsker den norske unggutten å kommentere.

Toertabellen 1. plass: Østerrike (gruppe 7), kan ende på 19 poeng 2. plass: Serbia (gruppe 2), kan ende på 17 poeng 3. plass: Kroatia (gruppe 6), kan ende på 17 poeng. Det samme kan Spania, som er på plassen bak Kroatia. 4. plass: Norge (gruppe 9), kan ende på 16 poeng --- 5. plass: Belgia (gruppe 1), kan ende på 15 poeng 6. plass: Israel (gruppe 4), kan ende på 15 poeng 7. plass: Makedonia (gruppe 3), kan ende på 15 poeng 8. plass: Nederland (gruppe 8), kan ende på 14 poeng 9. plass: Romania (gruppe 5), kan ende på 13 poeng. ** De fire beste toerne går til playoff. Der går to videre til EM-sluttspillet i Polen neste sommer. ** Antall poeng er beregnet på bakgrunn av at lagene som ligger på både første og andreplass nå vinner sine siste kamper.

Skulle han bli værende i Madrid, vil det uansett være langt fra det verste i verden. Der trener han nesten daglig med verdens beste spillere, som Cristiano Ronaldo og Gareth Bale.

– Det sier seg selv at de har et nivå høyere, men jeg føler ikke at jeg gjør meg bort på trening. Jeg føler jeg får vist meg frem, og samtidig ser man hvor lista for de aller beste i verden ligger. Det er morsomt å se og strekke seg etter, sier Ødegaard, og gir et leende «nei» på spørsmålet om det alltid er han som blir stående i midten på firkant.

Før han får en ny sjanse i firkanten i Madrid, har han Norges U21-lag i tankene. Fredag var han med da Sveits ble beseiret 2–1 på sin gamle hjemmebane Marienlyst. Tirsdag venter nok en skjebnekamp – borte mot Kasakhstan.

Vinner Norge den, tar de seg til EM-playoff som en av de fire beste toerne. For øyeblikket ligger Østerrike, Serbia og Kroatia an til de tre andre playoff-plassene.

– Jeg tror at med de ferdighetene vi har og med det vi viser i dag, så kan vi slå hvem som helst. Vi tar det som kommer, sier Ødegaard på spørsmål om hvilken potensielle playoff-motstander han ønsker seg.

Heller ikke U21-trener Leif Gunnar Smerud tenker mye på potensiell playoff-motstander. Han har øynene rettet mot tirsdagens kamp mot Kasakhstan.

– Vi MÅ vinne, og det er de poengene det handler om for oss, sier han om den kommende skjebnekampen.

Om Ødegaards nærliggende fremtid vil han ikke spekulere for mye.

– Jeg vil ikke spekulere på det. Martin må ønske det (en bedre kamparena, journ.anm.) selv, men det har han vel antydet. Martin er uansett i fin utvikling, selv om mange kanskje trodde han skulle være enda lenger fremme enn det han er, sier Smerud, og minner på:

– Det er viktig å huske på alderen hans. Han har ennå ikke fått lappen og kan spille to slike kvaliker (U21-kvaliker) til.