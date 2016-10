Ødegaard herjet - sendte U21-landslaget til EM-playoff

(Kasakhstan U21 - Norge U21 0-3) Han var nest siste spiller på ballen på Norges første to scoringer. På den tredje gjorde han alt selv - og sendte Norge til EM-playoff.

Seieren betyr at Norge ender på en 2. plass med 16 poeng i gruppe 9, nok poeng til å sikre en playoff-plass som en av de fire beste toerne i EM-kvaliken for U21-lag.

Norge skal nå møte en av de tre andre beste toerne over to kamper i kampen om en billett til Polen-EM neste sommer. De kampene spilles i midten av november, og motstanderen blir klar ved trekning den 14. oktober. Spania, Østerrike er allerede sikret to av de tre siste playoff-plassene. Den siste går enten til Israel eller Serbia.

Playoff-plassen kunne Norge juble for med en sterk 3-0-seier borte mot Kasakhstan.

Nesten fullsatt



Martin Ødegaard Født: 17. desember 1998 (17 år) Fødested: Drammen, Norge Klubb: Real Madrid Tidligere klubber: Strømsgodset Landslagshistorikk A-landslag: 9 kamper, 0 mål U21: 7 kamper, 1 eller 2 mål* G17: 4 kamper, 0 mål G16: 3 kamper, 0 mål G15: 2 kamper, 0 mål * Dersom Martin Ødegaard får mål nummer én mot Kasakhstan, står han med to mål på U21-landslaget.

Der var Martin Ødegaard utslagsgivende, og om ikke Norges første mål til slutt blir stående som Ødegaards første landslagsmål uansett nivå, så var han uansett siste norske spiller på ballen da U21-landslaget åpnet målkontoen mot Kasakhstan.

I over en omgang hadde Norge stanget mot et kompakt Kasakhstan-lag på en nesten fullsatt Central stadion (kapasitet på 12.800), men i det 52. minutt fikk Lars Gunnar Smeruds gutter klaff.

Thomas Grøgaard fant Martin Ødegaard innenfor feltet. Der fintet sistnevnte kaptein Rudoselskiy bokstavelig talt på rompa, før han dunket ballen videre inn i feltet. Det så kanskje ut som en pasning i retning Mohamed «Moi» Elyounoussi, men via beinet til Kasakhstan-burvokter Pavlov gikk ballen i mål.

Ødegaard-show



Rett etterpå hadde Ødegaard en ny mulighet, men etter å ha snurret rundt med forsvaret, ble skuddet blokkert. TV 2-ekspert Jesper Mathisen var uansett i ekstase.

– Han gjør ting ingen andre norske spillere er i nærheten av. Han er en fryd å se på, kommenterte han, og gjentok det da ballen på ny lå i målet bak Pavlov et drøyt kvarter senere.

Da sto Martin Ødegaard for den målgivende pasningen da Ghayas Zahid fikk en enkel jobb med å doble den norske ledelsen alene med keeper. Via stangen kunne Vålerenga-spilleren, som også scoret mot Sveits på fredag, juble for mål.

– Han kommer til å gjøre det tusenvis av ganger resten av sin karriere, mente Mathisen om Ødegaard.

Slik ble kampen i realiteten avgjort i løpet av et drøyt kvarter, men Martin Ødegaard var ikke ferdig for dagen. Med fem minutter igjen på kampuret snappet han ballen rett utenfor sekstenmeteren, rundet keeperen og denne gang er det ingen tvil om at 17-åringen skal ha målet.

– Martin Ødegaard. Banens gigant, og han er mer enn god nok for det norske A-landslaget, spør du meg. Men vi er glade for at han var med oss her i dag, sier Jesper Mathisen.

Men viktigere: Norge U21 er klare for EM-playoff.

