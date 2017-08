NTNU-forsker: Norske ungdommer trener for mye

NTNU-forsker Stig Arve Sæther har studert hvem som blir gode fotballspillere. Han hevder at norske spillere belastes for mye i slutten av tenårene.

VG har kartlagt hvordan det går med norske U-landslagsspillere. Det har også førsteamanuensis i Idrettsvitenskap ved NTNU, Stig Arve Sæther, gjort. I vinter ga han ut boken «De norske fotballtalentene. Hvem lykkes og hvorfor?».

Et av funnene hans er at spillere trener for mye sent i ungdommen.

– Vi ser at i videregående alder, mellom spillerne er 16–19 år, trenes det for mye. Spillerne er ofte i skjæringspunktet mellom A-lag og juniorlag, og får flere lag å forholde seg til. Det blir mye kamper og mye trening. I tillegg kan det være nasjonale samlinger og mange går også på toppidrettsskoler. Dermed blir belastningen stor og utviklingen mindre, sier Sæther til VG.

VG+: Guttestjernene som forsvant

– I verste fall kan de ha løpetest på skolen tidlig og kamp på ettermiddagen, illustrerer han.

FORSKER: Stig Arve Sæther. Foto: NTNU

Samarbeidene mellom toppklubber og skoler med fotballtilbud er mange: Rosenborg og Strinda videregående skole, Vålerenga og Wang Oslo, Stabæk og NTG Bærum, IK Start samarbeider med to skoler i Kristiansand, Viking og Wang Stavanger, Tromsø og NTG holder begge til på Alfheim stadion, Toppidrettsgymnaset i Telemark og Odd blant andre.

– Mengden trening i seg selv er ikke avgjørende, det bekreftes i min studie. Den som trener mest blir ikke best automatisk. Innholdet har veldig mye å si, mener Sæther.

– Hvem kan regulere dette bedre?

– Det virker som både NFF og toppklubbene er opptatt av det, men jeg tror det er mulig å sette enda større fokus på det. Det er nok lettere å ivareta dette for de beste, men kanskje ikke like godt for de nest beste. Det er viktig å regulere dette, svarer han.

Fått med deg denne? RBK-styreleder angriper NFFs talentsatsing i åpent brev

Vanskelig for spilleren



Forskeren fra Trondheim mener at spilleren havner i en vanskelig situasjon.

– For spilleren er det nærmest umulig å si til treneren at «beina er tunge, jeg bør stå over denne kampen eller treningen». Da er det fort gjort at spillerne blir stemplet som en med dårlig holdninger eller uten ambisjoner, sier Sæther, som kaller årene i videregående alder «svært avgjørende».

Olympiatoppen har tidligere sagt at det tar 10.000 timer å nå verdenstoppen i noe. Mens Sæther mener belastning på de mellom 16 og 19 bør ned, mener han norske barn bør trene mer frem til 16-årsalderen.

Se bildene: United i Norge

– Vi har mer å hente igjen når det kommer til trening i yngre alder, men jeg tror det viktigst er at barna får mest mulig aktivitet. Ikke at vi erstatter trenerne vi har med profesjonelle trenere. Jeg tror det er utopi i Norge.

Han har studert særlig 1991-kullet, som han fulgte tett i alderen 13–23 år. Av alle U-landslagsspillerne i kullet ble kun 16 prosent eliteseriespillere.

Av dem som spilte på G15-landslaget, var 80 prosent byttet da de kom til G19-landslaget, ifølge Sæther.

– Mellom der skjer det svært mye. Bare en femtedel av laget blir tatt ut «hele veien». Det er store utskiftninger underveis. Og som annen forskning viser det at jo tidligere du begynner å plukke, jo større er sjansen for å bomme.

Panzer-Hagen slaktes: Drillo: – Det er helt på trynet

Ingen fasit

Blant de 19 spillerne fra 91-kullet som var i eliteserien i 2015, var 74 prosent av dem innom U-landslaget. I OBOS-ligaen var det 26 spillere fra kullet, og bare 19 prosent av dem hadde spilt på U-landslag. Mange av disse eliteseriespillerne debuterte også sent på et aldersbestemt landslag.

Første gang Sæther studerte årskullet var under en talentsamling sommeren 2005. Av de 25 spillerne på samlingen har kun tre spilt i eliteserien, seks om man også inkluderer det nest øverste nivået.

VGs undersøkelse viser at omtrent 10 prosent av U-landslagsspillerne når A-landslaget, samt at omtrent 50 prosent kommer til eliteserienivå.

– Jeg synes i utgangspunktet det er høye tall, at mange når langt. De er litt bedre enn utenlandske tall jeg har sett på, og mine egne fra 91-kullet, sier Sæther.

Dersom man i VGs utvalg begrenser til spillere som har minst 20 kamper på eliteserienivå, eller som er aktive på dette nivået i dag, viser imidlertid tallene at bare 36 har fått en betydelig karriere på toppnivå enten i Norge eller i utlandet.

Les også: Midtbanespiller klar for Manchester United

Tross mange års forskning, er det vanskelig for førsteamanuensis i idrettsvitenskap å peke på en fasit på hvordan man skal lykkes som fotballspiller.

– Å finne en fasit for helheten virker umulig, og jeg tror det er noe av det som fascinerer. Jeg pleier å si at når Erik Mykland og Jostein Flo kan spille på samme lag, så sier det hvor bredt spekter av ferdigheter man kan ha. Det er hummer og kanari, forteller han og ler.

– Men, vi vet en del om deler av utviklingen til de spillerne som lykkes.

Dennis (19) hylles: Heerenveen-sjefen: – De må jo sove i Norge

Utvikling og trener

Mindre fokus på poeng og seire tror Sæther kan hjelpe spillere i å bli gode, noe hans forskning også viser.

– Man bør ha mer fokus på å utvikle seg enn resultatet. Dersom resultat er viktigst lønner det seg å spille mot dårligere lag, men for å utvikle seg må man spille mot dem som er litt bedre. Så man hele tiden på å strekke seg litt og ta nye steg, sier Sæther.

Ba om nummer 10: Martin Ødegaard stråler i oppkjøringen

En god trener kan også gjøre forskjell på en fotballspiller som lykkes eller ikke.

– Kvaliteten på treneren er viktig. Særlig ser vi at tilbakemeldingen er gode når spillerne er unge, men etter hvert blir det færre. Spillerne må ta eget ansvar for utvikling, men de trenger fortsatt tilbakemeldinger, sier Sæther.