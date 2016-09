Norsk Toppfotball-leder mener det ikke er toleranse for å tenke annerledes i Norge

Jo Bergsvand i Norsk Toppfotball mener NFF kan være stolte av sin modell, men samtidig etterlyser han toleranse for å tenke annerledes i Norge.

– Vi kan ikke erklære alle som har gjort noe annerledes for idioter. Jeg tror det er ulike måter å gjøre ting på – uten at vi skal si at noe er rett eller galt, sier Bergsvand til VG.

Han er sportssjef i Norsk Toppfotball, toppklubbenes interesseorganisasjon. Når han får høre at NFFs Grøttland mener at enkelte i toppklubbene bør se seg selv i speilet, svarer han:

– Vi i fotballen har ikke noe å tjene på å skyte på hverandre. Vi ønsker at fotballen skal bli best mulig. Finnes det flere veier til rom? Det er åpenbart når vi ser på de klubbene vi har besøkt. Kanskje må man akseptere at det finnes flere veier så lenge det er tuftet på fag og kompetanse, noe NFF kan være stolte over å ha laget sin modell rundt.

– Er dere uenige i retningen?

– Vi er ikke nødvendigvis uenige i den modellen, vi bare sier at det kan gjøres annerledes.

Bergsvand trekker frem Brommapojkarna i Sverige som et eksempel.

– De velger ut spillere tidlig og tar dem gjennom et akademiprogram. For noen klubber vil det passe, for andre ikke. I Norge er det ikke toleranse for det. Ønsket er at alle skal følge en mal, sier han.

– Vi har få ressurser og jobber med å finne noen gode modeller. Det kan hende at vi feiler, men det kan også hende at man gjør noe riktig. Man må ha lov å feile.

– Er det en riktig virkelighetsoppfatning at Norge er gode på utvikling frem til 16 år, men så drar utlendingene fra?

– Jeg ser ikke at vi oppnår noe spesielt ved at jeg skal motsi det. Hvis man ser hvordan aldersbestemte lag spiller i forhold til høyere nivå, så er det ting som tilsier at det er riktig. Men det reiser like mange spørsmål: Kunne vi ha vært enda bedre?