Molde-spiller anklager Solskjær for løgn

Pape Paté Diouf (30) går til verbalt angrep på manager Ole Gunnar Solskjær i lokalavisen Romsdals Budstikke.

Molde-spissen har nesten ikke fått spille denne sesongen, og nå føler han seg lurt.

– Jeg er ikke glad for situasjonen. Jeg er veldig skuffet over hvordan sesongen har vært. Treneren sa til meg før sesongen at jeg kom til å få spilletid da Odd var interesserte i å hente meg. Det var en løgn, for jeg har nesten ikke fått spille på A-laget, sier Diouf til Romsdals Budstikke.

Han var utlånt til Odd i fjor høst og ifølge Diouf ønsket Skien-klubben å hente ham før årets sesong.

– Da Odd ville kjøpe meg snakket jeg med Ole Gunnar om situasjonen. Han sa at han ønsket å ha meg i Molde, fordi jeg skulle ha en viktig rolle i laget. Han fortalte meg at han skulle satse på meg. Det har jeg jo ikke skjedd, sier Diouf, som står uten kontrakt etter årets sesong.

Ole Gunnar Solskjær svarer på kritikken i Romsdal Budstikke:

– Alt jeg vil si er at Pape ønsker å spille fotball. Han har ikke fått nok spilletid, så da skjønner jeg at han er frustrert.

Diouf har bare spilt 105 minutter i Tippeligaen denne sesongen.