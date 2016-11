Høgmo ferdig som landslagssjef – sikret lønn ut 2017

Per-Mathias Høgmo (56) er ferdig som norsk landslagssjef, men er sikret full lønn i ett år til.

«Per-Mathias Høgmo og NFF har i fellesskap blitt enige om at Høgmo slutter som norsk landslagssjef», heter det i en pressemelding fra Norges Fotballforbund.

– Jeg har fortsatt stor tro på laget og spillerne. Etter siste kamp, så tenkte jeg at det er viktig å ta ut avstand for å tenke gjennom ting, og kom etter hvert dit at trykket rundt spillergruppen, laget og organisasjonen gjorde at det er riktig at jeg trer tilbake. Ellers setter man seg selv over laget, sier Per-Mathias Høgmo på en pressekonferanse på Ullevaal Stadion onsdag morgen.

Høgmo tok over etter Drillo 27. september 2013, og har fungert som landslagssjef i tre år, én måned og 21 dager.

– Vi hadde noen gode samtaler tidlig i går kveld. Det står stor respekt av den beslutningen Per-Mathias har tatt, i en krevende tid. Det vil jeg berømme Per-Mathias for. Jeg vil gjerne takke ham for den jobben han har gjort, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Han sier at Høgmo ikke får noen sluttpakke, men at han har kontrakt ut 2017 og at NFF forholder seg til det. Høgmo har hatt en årslønn på rundt fire millioner kroner som landslagssjef.

NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik presiserte at Høgmo og NFF i felleskap har blitt enige om bruddet, selv om det ble sagt at Høgmo tok initiativ til samtalene.



– Bestandig synd



Svendsen sier at hvis Høgmo får seg ny jobb før utgangen av 2017, vil den typen lønn komme til avkortning fra det han får fra forbundet.

– Når det gjelder min egen fremtid, så har jeg ikke tenkt mye over det. Jeg er opptatt av å se muligheter, sier Høgmo om hva han går til nå.

– Det er bestandig synd når en trener blir sparket, men fotballtrenere lever på resultater, og når de ikke kommer så er det bare en utvei. Publikum ble borte, supporterne begynte å murre. Det ble veldig mye støy. De kunne ikke leve med alt det negative frem mot kampen mot Nord-Irland, sier den tidligere NRK-kommentatoren Arne Scheie til VG.

– Hvem tror du overtar?

– Av utlendinger har jeg Lars Lagerbäck på topp, etter det han har gjort med Sverige, og ikke minst Island nå nylig. Men Ståle Solbakken er mitt førstevalg.

Det har blitt flere nedturer enn oppturer for Høgmo, og etter 1-2-tapet mot Tsjekkia i VM-kvalifiseringen fredag var det slutt.

Høgmo klarte ikke å ta Norge til EM-sluttspillet i Frankrike forrige sommer, etter en mislykket play off mot Ungarn. Starten på VM-kvaliken har vært svak: Norge står med én seier, mot lille San Marino, og med tre tap mot henholdsvis Tyskland, Aserbajdsjan og Tsjekkia.

Høgmo endte med 18 tap på 35 kamper. Han blir stående med åtte seirer og ni uavgjorte.



– Med et landslag handler det om én ting, og det er å vinne fotballkamper. Hvordan du vinner de kampene, er helt underordnet. På et klubblag må du underholde, men på et landslag er det én ting som begeistrer, og det er å vinne fotballkamper, sier MAX-kommentator Kenneth Fredheim til VGTV.

Da Høgmo skulle fortelle om den tre år lange reisen i et intervju med VG i slutten av sepemter, sa han at «det er et langt spørsmål» og at «det er mange aspekt».

– Vi har matchet oss tøft. Vi har veldig mange spillere som er tidlig i starten på sin karriere – og det har nok gjort at variasjonen i prestasjonene har vært litt deretter, sa Høgmo.

Kritikken mot Per-Mathias Høgmo har etter hvert blitt massiv, og etter Tsjekkia-tapet sa også den norske stopperlegenden Rune Bratseth at han hadde mistet troen på prosjektet.

Teddy Moen, leder i Norsk Fotballtrenerforening, gikk ut mot behandlingen Høgmo fikk.

– Per-Mathias er et menneske og en ansatt, og hensynet til Per-Mathias må ivaretas. Vi ønsker å sende ut et signal til folk at vi ikke må glemme dette opp i alt som nå skjer. Fotballtreneren skal også ha vern. Noen må bry seg om landslagssjefen også. Dette må faktisk være legitimt, sa Moen.