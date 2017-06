Fredrikstad-ikon etterlyser ryddesjau i bunnplasserte FFK

Fredrikstad-legende Kai-Erik Herlovsen (57) har sett seg lei på dårlige prestasjoner fra laget som ligger sist i OBOS-ligaen. Nå etterlyser han en skikkelig ryddesjau i klubben i hans hjerte.

– Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ikke si noe, men da jeg fikk se målene som ble sluppet inn mot Strømmen, klarte jeg ikke holde meg lengre, sier det tidligere Fredrikstad-ikonet til VG.

SOM FAR SÅ DATTER: Pappa Kai Erik Herlovsen fikk låne gullhatten av Isabell Herlovsen da gullmedaljene ble utdelt etter LSK-seieren over Sandviken i 2016. Foto: Jostein Magnussen , VG

Det var etter 1-4-tapet mot Strømmen søndag at 57-åringen tok til Facebook for å få ut frustrasjonen som har bygd seg opp gjennom 11 kamper i årets OBOS-liga. FFK ligger bånn sist med null seire, fem uavgjort og resten tap.

– De har kommet inn i en blindgate, en blindgate det er umulig å komme ut av. Det virker ikke som spillerne har tro på det man driver med, utdyper han.

VG +: Østfold-fotballen snudd opp ned på 10 år

– Hva mener du har gått galt med fotballen i Fredrikstad?

– Der nok mye som har gått galt. Det har nok begynt i administrasjonen, som har blitt gjort en del avgjørelser som ikke har vært helt gode.

Han nevner antallet trenere som har kommet inn og forsvunnet ut klubbdørene på Fredrikstad Stadion de siste årene, en spillergruppe som, ifølge Herlovsen, ikke virker å trives på kamp og trening, og laber interesse fra fotballengasjerte Fredrikstad by.

Herlovsen mener at klubben må ta grep før interessen, eller mangel på det, rundt laget faller så lavt at det går ut over budsjettet.

BEKMØRK: Slik beskriver fotballjournalist i Fredriksstad Blad, Vidar Henriksen, situasjonen i FFK. Foto: Geir A. Carlsson

– Hadde Fredrikstad hatt suksess hadde vi hatt mellom seks og syv tusen mennesker på kamp i OBOS-ligaen. Nå kommer det mellom 500 og tusen. Det vil nok merkes på budsjettet, fortsetter han.

Vidar Henriksen jobber som sportsjournalist i Fredriksstad Blad og beskriver situasjonen FFK befinner seg i som «bekmørk». Troen på nedrykk er sterkere enn noen gang før, innrømmer han med tungt hjerte.

– I en så fotballinteressert by som Fredrikstad ville et nedrykk vært dramatisk. I 1984 rykket FFK ned fra Eliteserien og det tok mange år før Knut Torbjørn Eggen kom til klubben og «reddet» oss. Mange, spesielt oss litt eldre, husker godt de 20 mørke årene.

– Her i byen har alle en mening om FFK – enten du jobber som murer eller snekker. Men det som har skjedd til nå kunne ikke selv den største pessimist forestille seg, fortsetter Henriksen og legge til:

– Det er nesten blitt sånn at folk fra Sarpsborg syns synd på oss. Det mener jeg er helt forferdelig.