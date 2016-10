Elg og Alnæs lover Kristiansund ny supportersang etter opprykket

Kristiansundere er i den syvende himmel etter opprykket til Eliteserien. Og nå lover lokale helter klubben lønn for strevet.

– Det er slutt, det er slutt! Kristiansund er i Eliteserien, brølte smått legendariske Rune Edøy hos Tidens Kravs webradio i det dommeren blåste av kampen. Så måtte kommentatoren ta til tårene. (Hør lydklippet nederst i saken)

– Jeg begynte å gråte sammen med Rune. Vi måtte stoppe bilen. Det er helt fantastisk. Dette betyr mer enn vi aner, forteller kristiansunderen og gitarist i bandet Dance With A Stranger, Frode Alnæs, til VG

Grunnet en spillejobb på Røros satt artisten i bilen til Oslo gjennom kampen, men den fotballgale musikeren hadde på lokalradioen og fikk Edøys frenetiske formidling av opprykket i 90 minutter.

Kristiansunds tabellutvikling

LIDENSKAPELIG: Frode Alnæs er fotballgal og fulgte opprykksfesten på radio. Nå lover han klubben en ny supportersang. Her er han hjemme under et intervju i 2014. Foto: Roger Neumann , VG

– Det var enormt nervepirrende. Jeg hørte hele kampen på radio. Dette er en stor dag for Kristiansund, konstaterer han.

– Fryktet du litt for helsen til Edøy under kampen? Han er kjent for å ta hardt i når han er på jobb.

– Ha ha, det er nesten en tradisjon i Kristiansund at diverse støttespillere pådrar seg hjerteproblemer av å være supporter, spøker artisten mens han nevner et faktisk tilfelle av en supporter som fikk hjertesvikt på kamp.

– Men han lever i dag, så da er det egentlig en gladhistorie.

Lover KBK ny supportersang

– Så du er fotballinteressert?

– Jeg er helt gæren. Vi var på forrige kamp mot Fredrikstad da de kunne sikret opprykket, men da ble det bare 0-0, sier en entusiastisk Alnæs som nå slipper å vente lenger.

Sammen med Øivind «Elg» Elgenes (også fra Kristiansund) spilte de for elleve år siden inn KBKs gamle supportersang «KBK – beste laget i byen». Nå lover imidlertid artisten klubben en splitter ny låt – om klubben ønsker det.

– Hvis de vil ha en ny og bra en så må de bare si ifra. Men da må det bli en klassiker, sier Alnæs.

Og artisten har allerede en plan:

– Det var vel Daouda Bamba som scoret 1-1-målet. Kanskje vi lager en variant av La Bamba, flirer Alnæs.

– Nå må jeg gå på kamp

I motsetning til Alnæs finnes ikke «Elg» fotballinteressert. Men når hjembyen plutselig er i samme divisjon som Aalesund og Molde, ser selv han seg nødt til å stille opp.

– Å f*** steike, er det sant?! sier vokalisten med den karakteristiske stemmen når VG ringer.

Han hadde ikke fått med seg at opprykket var klart, men ble omtrent like glad som en hvilken som helst ivrig KBK-supporter.

– Det verste av alt er at jeg nå, for første gang i historien omtrent, må gå på Kristiansund-kamp, ler Elgenes og sier at fotballen har gjort utrolig mye for miljøet i hjembyen.

Alle fikk 10 på børsen

Også artisten Lynni Treekrem blir positivt overrasket når VG forteller at hjembyen har rykket opp i den gjeveste divisjonen i norsk fotball.

– Åh, så bra! Det tror jeg absolutt blir et løft for byen, sier artisten, som ble kjent blant det yngre publikum etter at Team Antonsen brukte sangen «Mexico» i flere av sine sketsjer.

Nå skal derimot KBK ikke «færra» noe annet sted enn Eliteserien neste år.

– Jeg håper bare vi slår Sandefjord i siste kamp. Bassisten i bandet kommer fra byen. I tillegg kommer trommeslageren min fra Bodø. Der var det også en del nedrykksnerver forsto jeg, avslutter Alnæs. Nå venter en bedre middag sammen med kona i Oslo.

PS! Om det skulle være noe tvil om hva øvrige Kristiansundere mener om opprykket, trenger man ikke se lengre enn til lokalavisen Tidens Krav. Der fikk like greit alle spillerne 10 på børsen. Bortsett fra Sverre Økland ... han fikk 11.